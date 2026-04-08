追《逐玉》張凌赫到不要國家了？ 網斥：喜歡就移民

日前有網友聲稱，「因為張凌赫，我突然不排斥兩岸統一了」，引來其他網友撻伐。（圖擷取自社群平台「Threads」）

〔即時新聞／綜合報導〕中國電視劇《逐玉》在台爆紅，其中男星張凌赫人氣飆升。日前有網友在社群平台發文，「因為張凌赫，我突然不排斥兩岸統一了。」引來眾網友批評，「飯可以隨便吃一吃，話不要隨便亂說，字更不要隨便亂寫」、「留友看不知道玩笑輕重的人」、「憑什麼？你想兩岸統一，其他人就要配合你」、「這麼喜歡直接移民中國就好，不要拖其它台灣人下水」。

《逐玉》爆紅後相關議題接二連三發生，像是先前國台辦發言人朱鳳蓮3月25日發布會上，以《逐玉》大作文章，稱「兩岸同胞血脈相連、文化相通，兩岸影視合作基礎深厚、前景廣闊」。

請繼續往下閱讀...

近日又因為男主角張凌赫飾演武將謝征，因精緻妝容被網友戲稱為「粉底液將軍」，中國國家廣播電視總局於2日召開「電視劇健康審美座談會」，下令戲劇製作包括杜絕顏值崇拜、減少流量依賴、改善妝髮造型與劇情脫節、劇本中心制等4大重點。

留言區網友多數抨擊原PO的言論，「為了一個男明星你就能統一，這輩子也就這樣了」、「雖然張凌赫很帥，我不要兩岸統一。就算他表態台灣回歸祖國我也不要。我不要變成中共的血庫」、「你可以直接過去，不要拖大家下水是最不耗費成本的」、「先想想于朦朧，再看看你自己這段話的荒謬之處」、「話別亂說，知道你只是想表達很喜歡張，追星之前先是台灣人。我本命是中國歌手，追十年了也不曾說出這種話」、「我想很多人應該也不排斥你移民中國」、「不要激動，否則按照這個邏輯，台灣應該先跟南韓統一」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法