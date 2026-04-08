盧廣仲開唱15萬人搶不到票！粉絲敲碗大巨蛋 他一句話引爆期待

〔記者張釔泠／台北報導〕盧廣仲「傷心早餐店演唱會 2026 ver. 北高雙刀流」氣勢全面炸開，北、高原訂4場演唱會，上月開賣即秒殺，隨後宣布5月22日與7月12日雙城加場，4月8日開賣更掀起搶票巔峰，門票一分鐘內全數售罄，吸引超過15萬人同時上線搶票，全網哀號「搶不到」，求票聲浪席捲社群。

盧廣仲6場秒殺。（寬宏藝術x添翼文創提供）

粉絲更集體敲碗直攻台北大巨蛋，對此盧廣仲笑說：「下次經過大巨蛋，有看到你，我就進去唱。」一句話再度引爆期待，對於加演場再度秒殺，盧廣仲也表示，真的謝謝大家支持，知道還有很多朋友沒買到票，我會嚴重的思考下ㄧ次的場地。

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盧廣仲6場秒殺。（寬宏藝術x添翼文創提供）

這波現象級熱度，來自《傷心早餐店》一路堆疊的能量。去年推出的全情歌專輯不僅創下破億點擊，更橫掃二十餘座實體與串流排行榜冠軍，聲勢一路延燒。

盧廣仲6場秒殺。（寬宏藝術x添翼文創提供）

隨後展開的世界巡迴從台北一路唱到紐西蘭、澳洲、新加坡、馬來西亞、澳門三場、北美四站及香港紅館三場，場場完售、幾乎開賣即秒殺，現場氣氛場場沸騰。此次「北高雙刀流」回歸，不只再度驗證票房實力，15萬人同時在線更直接升級為全民參與的搶票事件，從演唱會延伸成社群話題，熱度持續擴散。

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