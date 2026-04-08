洪都拉斯消失八點檔1個月！蘇晏霈淚眼汪汪：爸爸回來了

〔記者蕭方綺／台北報導〕洪都拉斯消失民視八點檔《豆腐媽媽》一個月，近日宣告回歸。進棚當天4月7日更是劇中女兒蘇晏霈生日，謝瓊煖 、 曾智希 、宮美樂、徐千京一起慶生團聚，現場氣氛熱鬧非凡。蘇晏霈感性表示，爸爸洪都拉斯的回歸讓休息室瞬間充滿活力，更直呼：「生日能跟這群戰友在一起，真的非常幸福！」

洪都拉斯一回歸《豆腐媽媽》就火力全開。（民視提供）

洪都拉斯透露請假這段期間他完全沒閒著，化身為《豆腐媽媽》的「鐵粉觀眾」，天天準時收看。他笑說：「看著劇情發展，想到自己置身事外，心裡其實有點抱歉。看到感動處，我還是一樣紅了眼眶，真的有一種愛莫能助的感覺！」

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蘇晏霈（左起）生日，在洪都拉斯、宮美樂陪伴下切蛋糕。（民視提供）

第一天踏入攝影棚，洪都拉斯看到老戰友們，內心激動不已，甚至對導演感到「不好意思」。他開玩笑說：「導演看到我就笑，我心裡只有『抱歉』兩個字，因為我又要在攝影棚跟化妝間大吵大鬧了！」導演也忍不住虧他：「萬家這個老頭一回來，怎麼變得這麼吵！」雖然戲裡的「萬德福」仍需面對復健之路，但戲外的洪都拉斯早已「能量滿格」，迫不及待要跟藝人好友們享受喜怒哀樂。

洪都拉斯（左）、徐千京（右起逆時針方向）、曾智希、謝瓊煖和宮美樂開心幫蘇晏霈一起慶生。（民視提供）

恰逢4月7日生日的蘇晏霈，在眾人的簇擁下切蛋糕慶生。她表示，雖然近期戲裡劇情較為苦情，但只要爸爸洪都拉斯在場，大家在休息室就會互相帶動氣氛，讓情緒能快速轉換。談到生日願望，蘇晏霈表示每一年都能跟老同事、好戰友一起度過，內心充滿感恩。而現場眾人也不忘送上最誠摯的祝福，希望她能「早日脫單」，找到攜手相伴的另一半。

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