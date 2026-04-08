媽媽桑美到太犯規！身份曝光...竟是黃西田正妹女兒

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃西田的大女兒黃露瑤在台視八點檔《寶島西米樂 守護》飾演風情萬種的媽媽桑豔紅，一登場就引發網友熱烈討論，不少觀眾直呼：「這媽媽桑美得太犯規！」、「太平街最強發電機」。面對播出後的熱烈迴響，黃露瑤終於鬆了一口氣。

黃露瑤拍《寶島西米樂 守護》之前一直失眠。（台視提供）

她坦言因拍攝期間壓力爆表，甚至常因為隔天有好幾場戲要拍，導致前一晚緊張到失眠。黃露瑤也首度揭露優雅形象背後的種種「職災」，坦言為了維持這股氣勢，私下其實憋得非常辛苦。黃露瑤透露角色說話、動作都要刻意調慢頻率，她笑稱：「『豔紅』是一個老練又懂得掌控氣氛的女人，所以我在戲裡不論做什麼都要慢半拍，一秒鐘能做完的事要花三秒，自帶Slow Motion（慢動作）。」

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由於劇中服裝多為合身剪裁，為了展現完美的S曲線，黃露瑤在片場甚至不敢吃便當，她苦笑說：「因為戲服真的很合身，吃飽除了怕肚子凸出來，更容易想睡覺沒精神」，只能等收工再好好犒賞自己。

黃露瑤為了維持好身材，片場不敢吃便當。（台視提供）

黃露瑤在酒吧戲中必須一邊記台詞、一邊優雅地與客人周旋，手邊還要精準完成調酒動作。最令她崩潰的是，必須戴著手套操作雪克杯，她笑說：「戴上手套後手感全無，我根本不知道蓋子是緊的還是開的，很怕搖一搖雪克杯就飛出去砸到客人。」一旁的馬國賢見狀不忘調侃，替她打氣說：「加油啦！就跟妳平常說話一樣圓融就好。」沒想到黃露瑤聽完立刻回：「我私下哪有這樣！」

黃露瑤在《寶島西米樂 守護》戴上手套調酒，讓拍戲難度更高。（台視提供）

黃露瑤表示為了演好這個角色，事前特地做了不少關於條通文化的功課，希望能呈現出媽媽桑那種內斂卻有手腕的成熟感。她也透露同劇的蔡宜君私下個性同樣開朗，戲裡卻要演楚楚可憐的小老婆，兩人對於「反差萌」的角色都十分有共鳴。

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