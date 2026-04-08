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娛樂 最新消息

柯震東《乩身》48小時衝台港Netflix冠軍！對戰戴立忍藏秘辛

柯震東在《乩身》的特效備受稱讚。（Netflix提供）柯震東在《乩身》的特效備受稱讚。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯震東、王柏傑等人主演的Netflix影集《乩身》2日上線，短短48小時內即空降Netflix台灣與香港影集每日排行榜第1名，榮登Netflix全球非英語影集排行榜（3月30日至4月5日）第6名，觀看次數達140萬、累計觀看時長達810萬小時。不僅如此，在各地區也有亮眼成績，包含台灣、香港、泰國、馬來西亞、新加坡與多明尼加皆進入影集Top 10排行榜。

不少觀眾在上線首日一口氣追完8集，紛紛在社群上留言大讚：「特效是有史以來台灣影集看過的天花板，媲美好萊塢等級。」許多網友大讚柯震東的選角不二人選，柯震東也憑藉全新角色韓杰魅力掀起熱議，「柯震東這個新角色好帥喔，天啊」等留言不斷，他自己也表示：「看到大家熱烈討論的心情當然是非常高興，也很感謝大家的喜歡跟支持！杰哥很累但杰哥覺得非常值得！」

陳以文（左起）、柯震東、陳姸霏、郭子乾主演的《乩身》收視成績優異。（Netflix提供）陳以文（左起）、柯震東、陳姸霏、郭子乾主演的《乩身》收視成績優異。（Netflix提供）

在社群上有人模仿起韓杰，網友開玩笑說入戲太深，貼文中更釣出柯震東本人回應：「我老了之後就交給你了。」足以顯見《乩身》受到許多人的喜愛。

最後一集韓杰與三太子大戰六梵，視為全劇的最高潮，對此，柯震東也大方分享最後一集與戴立忍之間的對戲：「在拍最後大戰的時候其實在現場是需要靠導演的說明，去憑空想像特效會長什麼樣子，所以在用武器、在對打、在被攻擊時，需要思考不同程度的使勁跟痛苦，成果讓我非常驚艷也放心了當時的表演選擇。」

柯震東拍攝《乩身》有許多動作戲。（Netflix提供）柯震東拍攝《乩身》有許多動作戲。（Netflix提供）

他也提到這是第一次跟戴立忍對戲，「印象比較深刻有趣的反而是在市場跟大寶哥（戴立忍）僵持的那場戲，因為現場的拍攝環境偶爾會聽到疑似小老鼠的聲音，讓我有點害怕，可是面對氣場很強的寶哥，還是得拿出杰哥的狀態去跟寶哥丟接球，非常過癮！」 《乩身》全劇共8集現已於Netflix上線。

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