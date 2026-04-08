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YTR被爆雞雞不到8公分 她護航「已經夠用」

「RJ廉傑克曼」阿傑（左）下體曾被討論，蕾菈跳出來力挺。（翻攝自臉書）「RJ廉傑克曼」阿傑（左）下體曾被討論，蕾菈跳出來力挺。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前男團Gentleman成員「Wish」朱宇謀被前女友、女星林倪安毀滅性爆料，狠撕陽光暖男假面具，勁爆的是，逾10位受害女性向林倪安吐露被Wish傷害諸多惡劣行徑，他那話兒意外成為焦點。

《鏡週刊》報導，朱宇謀遭爆「雞雞小」，林倪安則淡淡表示：「不評論生理構造，但他真的不應該常態性暴露自己缺點。」未否認朱宇謀雞雞小。

朱宇謀今日成為話題焦點。（翻攝自朱宇謀臉書）朱宇謀今日成為話題焦點。（翻攝自朱宇謀臉書）

2023年12月，YouTuber「RJ廉傑克曼」阿傑被一名女coser「Amber Lee」指控有女友還約砲，甚至指他下面不到8公分。對此，百萬YouTuber蕾菈發文表示，「其實99％的男性在長度方面都很夠用了，所以小GG是泛指7公分以下，8公分真的很夠用」，提到女性在興奮時陰道能容納的長度約為10至12公分，而勃起後只要有7公分，就已超過陰道的3分之2。」

蕾菈最後強調，只要技術好，「大雞、小雞都是好雞。」

相關新聞：朱宇謀被爆隨身帶套約砲 受害女性組成「婦仇者聯盟」

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