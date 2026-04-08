T.O.P回歸放大絕！聯手《魷魚遊戲》團隊拍MV超狂

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓天團BIGBANG前成員「T.O.P」崔勝炫近來帶著首張個人正規專輯強勢回歸，第二波主打《完全瘋了！（Studio54）》還沒正式公開，就先靠「陣容」掀起熱議。

T.O.P聯手NANA合作新MV。（翻攝自X）

因為這支MV，不只找來話題女星NANA助陣，更請到《魷魚遊戲》的幕後靈魂人物、美術與攝影團隊聯手打造，直接把MV規格拉到「影集等級」，因此有粉絲狂猜會不會有劇情宇宙？甚至藏《魷魚遊戲》彩蛋？

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如果說前一首《DESPERADO》是冷靜、壓抑的魅力，那《完全瘋了！（Studio54）》是T.O.P「直接解放」，復古80年代浩室節奏，加上強烈重拍與洗腦旋律，整體氛圍更狂、更野，也更「夜生活」。

T.O.P新歌找來NANA共演。（翻攝自X）

專輯發行首日就在Spotify創下約147萬次串流，成為2026年K-POP男歌手首日最高紀錄，也是今年首張突破百萬串流的個人專輯。

此外，專輯登上全球iTunes專輯榜第3名，並在印尼、菲律賓、越南等15個國家奪冠，成功進入Apple Music全球榜第16名。

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