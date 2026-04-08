自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

郭碧婷婆媳關係曝光！向太認了「拆散向佐戀情」多次狠撕拜金女

〔記者邱奕欽／台北報導〕香港影視大亨「龍五」向華強的妻子「向太」陳嵐，與媳婦郭碧婷的婆媳關係一直被外界視為豪門典範，她近日談及兒子向佐過往戀情，坦言曾親自出手拆散幾段關係，更直言若媳婦若不是郭碧婷，自己「也未必是好婆婆」，一番話掀起外界討論。

香港影視大亨向華強（右起）的妻子「向太」陳嵐與郭碧婷的婆媳關係良好，坦言曾拆散向佐多段戀情。（翻攝自微博）香港影視大亨向華強（右起）的妻子「向太」陳嵐與郭碧婷的婆媳關係良好，坦言曾拆散向佐多段戀情。（翻攝自微博）

向太回憶，當年在節目中第一次與郭碧婷見面時，彼此的互動就相當自然，她認為婆媳關係並非天生，而是相處磨合而來。向太笑說，兩人的生日只差1天，同為摩羯座且都有邊界感，「喜歡就喜歡，不喜歡就不喜歡，有時候不喜歡我還演不出來喜歡。」因此相處起來格外自在。

談到與媳婦的關係，向太表示自己很尊重郭碧婷的生活選擇，「想在台北生活就在台北」，不會要求一定要搬到香港，只要有機會能見孫女就好。向太認為關鍵在於婆媳彼此尊重與時間累積，雙方才能慢慢建立信任，她語帶直白地說，「如果我的兒媳婦不是郭碧婷的話，那我也未必是那個好婆婆！」

至於向佐過去的戀情，向太也直言自己曾介入，「他有幾段戀情都是我拆散的！」她透露當時有些女孩不斷索求豪車、名錶與名牌包包，甚至看上她的愛馬仕鱷魚皮包，因此認定不是出自於真感情，而是名副其實的拜金女。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中