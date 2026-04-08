郭碧婷婆媳關係曝光！向太認了「拆散向佐戀情」多次狠撕拜金女

〔記者邱奕欽／台北報導〕香港影視大亨「龍五」向華強的妻子「向太」陳嵐，與媳婦郭碧婷的婆媳關係一直被外界視為豪門典範，她近日談及兒子向佐過往戀情，坦言曾親自出手拆散幾段關係，更直言若媳婦若不是郭碧婷，自己「也未必是好婆婆」，一番話掀起外界討論。

香港影視大亨向華強（右起）的妻子「向太」陳嵐與郭碧婷的婆媳關係良好，坦言曾拆散向佐多段戀情。（翻攝自微博）

向太回憶，當年在節目中第一次與郭碧婷見面時，彼此的互動就相當自然，她認為婆媳關係並非天生，而是相處磨合而來。向太笑說，兩人的生日只差1天，同為摩羯座且都有邊界感，「喜歡就喜歡，不喜歡就不喜歡，有時候不喜歡我還演不出來喜歡。」因此相處起來格外自在。

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談到與媳婦的關係，向太表示自己很尊重郭碧婷的生活選擇，「想在台北生活就在台北」，不會要求一定要搬到香港，只要有機會能見孫女就好。向太認為關鍵在於婆媳彼此尊重與時間累積，雙方才能慢慢建立信任，她語帶直白地說，「如果我的兒媳婦不是郭碧婷的話，那我也未必是那個好婆婆！」

至於向佐過去的戀情，向太也直言自己曾介入，「他有幾段戀情都是我拆散的！」她透露當時有些女孩不斷索求豪車、名錶與名牌包包，甚至看上她的愛馬仕鱷魚皮包，因此認定不是出自於真感情，而是名副其實的拜金女。

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