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許老三惆悵發聲！心碎一句「13歲對我不好」 網憂受大S離世打擊

〔記者邱奕欽／台北報導〕「小S」徐熙娣與老公許雅鈞結婚19年並育有3名千金，其中小女兒「許老三」許曦恩近日迎來14歲生日，不過她在回覆朋友時以一句「我不認為13歲對我很好」，語帶感慨的回應不禁引發外界聯想，認為可能與去年姨媽「大S」徐熙媛過世有關。

小S（左圖左）小女兒「許老三」14歲生日之際吐露惆悵心聲。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）小S（左圖左）小女兒「許老三」14歲生日之際吐露惆悵心聲。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

許老三6日釋出一張慶生美照，她身穿黑色上衣、外搭酒紅色外套，左手比「1」、右手比「4」手勢，象徵正式邁入14歲，瘋狂吸引超過1.5萬人按讚留言祝賀，氣質落落大方的模樣也被網友直呼「完全遺傳媽媽小S」。小S本人也現身祝福「恭祝皇后～福泰安康。」當有人打趣問「今年41歲嗎？」她則回應「重點是要很尊敬！」互動逗趣。

不過在滿滿的祝福聲浪中，一名友人給予祝福表示「Hope 14 treats u well.」（希望14歲會對你好一點），然而許老三則心碎回應「cz ion think 13 did.」（我不認為13歲對我很好），語帶惆悵的一句話，不免讓外界聯想到她在13歲歷經姨媽大S離世打擊，不少人見狀相當憂心，紛紛為她加油並祝福14歲迎來更好的新一年。

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