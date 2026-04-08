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娛樂 最新消息

才認罹肺癌！郭碧婷爸爸清明連假突住院 病榻照曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕郭碧婷和香港影視大亨「龍五」向華強、「向太」陳嵐的長子向佐結婚並育有一對子女，近年雖較少在螢光幕前亮相，不過私下的豪門家庭生活仍備受矚目。然而，郭碧婷父親清明連假期間卻突然住院，由於過去抽菸長達50年，卻年底更曾親口坦言罹患肺癌，消息曝光讓不少粉絲都相當擔心，隨後也親自對外說明自身健康狀況。

郭碧婷（右圖右）父親於清明連假期間住院。（組合照，翻攝自微博、小紅書）郭碧婷（右圖右）父親於清明連假期間住院。（組合照，翻攝自微博、小紅書）

郭碧婷憑藉電影《小時代》中「南湘」一角走紅，2019年與向佐結婚後逐漸淡出螢光幕，更因父親健康狀況欠佳留在台北照顧陪伴，沒想到郭父昨（7日）突釋出一張身穿病服的照片，同時還透露自己目前已住進病房，「今天還是放假日，病房空的。」照片中，郭碧婷父親氣色看起來不差，但因過去曾有肺癌病史，仍讓不少網友擔心病情是否出現變化。

面對外界關心，郭父解釋此次住院與癌症並無關聯，「我這次是心血管的問題，不是治療癌症，癌病我現在沒在治療了。」希望過程都能一切順利，同時也提到自己鉀離子偏高，這才驚覺平時的飲食竟狂踩雷，「原來小番茄、低鈉鹽和低鈉醬油，都是高鉀食物，我還天天吃！」

另外，面對網友注意到的3人病房，郭父則表示已向護理站申請，若有雙人房空出就會更換。此外，郭碧婷去年底出席活動被問及父親健康狀況時，她也透露爸爸身體還算可以，「標靶治療、化療都有做，治療也有效果！」療程結束後的狀態很好，也走了很多的路。

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