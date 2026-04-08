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娛樂 電影

「滑SNS也會死」！《咒死你》詛咒會傳播 恐怖升級

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本、台灣合製恐怖新片《咒死你》把詛咒搬進社群媒體，這次觀眾不用去找鬼，因為鬼會自己出現在手機畫面裡。

故事從一張再普通不過的社群照片開始。由海津雪乃飾演的女主角璃子，某天滑到台灣朋友的貼文，卻看到一句詭異留言：「夠了！你們全部都去死。」

《咒死你》充滿令人不寒而慄的追兇過程。（壹壹喜喜提供）《咒死你》充滿令人不寒而慄的追兇過程。（壹壹喜喜提供）

更毛的是，畫面角落還站著一名長髮紅衣女子；當她試圖聯絡對方，才發現對方早在半年前就已經死亡，但帳號還在更新。

隨著影片與訊息被觀看、留言、轉發，詛咒開始擴散，身邊的人接連出現異常，甚至死亡，而當「紙人形詛咒影片」傳到璃子手中時，她才驚覺下一個可能就是自己。

海津雪乃在《咒死你》中，因為社群網站捲入死亡詛咒。（壹壹喜喜提供）海津雪乃在《咒死你》中，因為社群網站捲入死亡詛咒。（壹壹喜喜提供）

導演宇賀那健一坦言，靈感來自對社群媒體的觀察與厭惡：「人們在網路上丟出的惡意，其實就像詛咒一樣會傳播。」電影將「紙人形」民俗元素，變成現代最詭異的媒介。

卡司除了海津雪乃，還找來楊宇騰（YU）、大谷主水、邵奕玫、范瑞君等人，跨國組合讓整個故事更貼近現實；《咒死你》將於4月10日在台上映。

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