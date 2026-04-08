2026金穗影展推「台味」 16部觀摩作品春風、陳雪甄實力派參演

〔記者許世穎／台北報導〕2026金穗影展日前釋出觀摩片單，囊括伊朗名導阿巴斯基亞羅斯塔米、賈法潘納希等經典短片，引發影迷熱烈討論。昨（7）日再公布「台WAY」單元16部觀摩作品，集結陳雪甄、黃迪揚、鍾欣凌、鄧九雲與「春風」洪瑜鴻等實力派演員參與演出，展現台灣新銳創作者多元而充沛的影像能量。

入圍金馬男配與新人的洪瑜鴻（春風），主演販毒危局《所有人都在死》。（金馬執委會提供）

「台WAY」單元本次精選16部作品，題材橫跨社會議題與個人情感。《地獄哽》以荒謬幽默描繪人生困境；《停格人生》由陳雪甄詮釋罹患漸凍症的雕塑家；春風主演的《所有人都在死》直面毒品危機；鄧九雲主演的《星星之火》則再探法律與人性的界線。《抓馬殺手》由導演夏睿謙攜手黃迪揚合作，《這不是我的牛》諷刺體制與軍民關係，《白雪》游走於廟會與雪夜之間，《秀子》刻畫阿美族少女成長歷程，《三時一日》以停格動畫反思時間命題。

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此外，《洗》聚焦女性情慾辯證，《莉卡》以幽默視角呈現菲律賓看護處境，《洞》透過身體意象探討男性焦慮，《魚說》細膩描寫親情之間的言與不言，《最尾日》改編母女情深故事，《假人的嘆息》解構性別權力，而《窒潰》則回望八〇年代雛妓議題。多元題材與風格交織，為影迷帶來豐富觀影選擇。

金馬得主陳雪甄在《停格人生》演繹漸凍症雕塑家。（金馬執委會提供）

本屆影展將於4月24日於台北信義威秀影城金馬聯名影廳揭幕，首度推出「金穗小客廳 Open to Everyone 共享沙龍」，邀請16位金馬、金穗與國際影展得主，在首週末放映後延伸對談，深化觀影討論。另規劃兩場專題講座，一場與台灣影評人協會合作，聚焦影評與短片創作的互動關係；另一場則由發行專業人士解析短片進軍國際影展的策略與路徑。

延續去年好評，「選片新世代工作坊」今年全面升級，將遴選12名青少年組成選片團隊，由劇情、紀錄、動畫與實驗類型導演擔任導師，帶領學員觀摩本屆金穗獎學生組入圍作品，並各自選出推薦片單。成果將於4月26日13時30分舉辦「選片新世代」放映分享會，邀請學員與導演現場交流，呈現年輕世代的觀影觀點與選片脈絡。

2026金穗影展將於4月24日至5月1日舉行，4月13日下午1點於線上售票系統正式開賣。更多活動資訊與報名詳情，可持續關注金穗影展官方網站及社群平台。

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