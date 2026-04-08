自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

回應當代動盪！TIDF集國際名作 跨越國界團結共感

〔記者許世穎／台北報導〕在全球局勢持續動盪之際，影像已不僅是觀看世界的媒介，更成為創作者回應現實的重要方式。第15屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）「當代風景」單元，集結多位國際導演新作，從不同地域與視角出發，勾勒當代社會的複雜樣貌。

《敘事練習》劇照。（台灣國際紀錄片影展提供）《敘事練習》劇照。（台灣國際紀錄片影展提供）

「當代風景」單元網羅多部重量級作品，包括泰國導演阿諾查．蘇維查康彭《敘事練習》、美國導演崔維斯．威克爾森《風仍在墳上吹拂》、日本導演小田香《地下》，以及俄裔美籍導演茱莉亞．羅堤《不受歡迎的朋友：莫斯科最後一息》。此外，亦有榮獲山形影展國際競賽首獎的《直接行動》，與獲馬賽影展國際競賽評審團獎的《文明的見證》，以及將於影展世界首映的緬甸導演泰狄新作《茵萊湖回聲》。

《風仍在墳上吹拂》劇照。（台灣國際紀錄片影展提供）《風仍在墳上吹拂》劇照。（台灣國際紀錄片影展提供）

該單元橫跨歐洲、亞洲與拉丁美洲，觸及抗爭、國家暴力與歷史記憶等議題。儘管創作背景各異，作品卻能跨越地域限制，與觀眾當下所處的社會情境產生呼應，形成跨國共感。其中，《直接行動》由吉翁．卡約與班．羅素執導，將鏡頭對準法國「保衛區」（ZAD）在反機場開發成功後的轉型過程。片長逾三小時，以16毫米膠卷拍攝，透過長時間觀察與長鏡頭，記錄行動者如何在日常勞動中實踐自治生活，呈現對抗體制的持續行動。

《直接行動》劇照。（台灣國際紀錄片影展提供）《直接行動》劇照。（台灣國際紀錄片影展提供）

另一部長達5個半小時的《不受歡迎的朋友：莫斯科最後一息》，則在俄烏戰爭爆發前，以手機近距離拍攝俄羅斯獨立媒體工作者的日常，直至戰後言論空間全面收縮。片中聚焦五位女性記者的生命軌跡，從堅持發聲到面對壓迫，呈現媒體自由逐步瓦解的過程，其中一位主角伊蓮娜．科斯秋琴科亦為《我深愛的國家：俄國女孩的真實告白》作者。作品以龐大篇幅與密集敘事，被視為當代極具份量的紀錄之作。

《不受歡迎的朋友－莫斯科最後一息》劇照。（台灣國際紀錄片影展提供）《不受歡迎的朋友－莫斯科最後一息》劇照。（台灣國際紀錄片影展提供）

當官方敘事難以回應歷史創傷，影像成為對抗遺忘的另一種途徑。《敘事練習》延續阿諾查對歷史與記憶的關注，透過一場由受難者家屬參與的工作坊，模糊虛構與現實的界線，挑戰既有敘事框架。《文明的見證》則以一名母親的視角出發，追索兒子遭警方帶走後失蹤的事件，透過充滿隱喻的影像語言，勾勒體制陰影下的「被消失」者。《風仍在墳上吹拂》則融合黑色電影風格，描繪克羅埃西亞城市中被忽視的連環命案，映照潛伏不散的歷史幽靈。

《文明的見證》劇照。（台灣國際紀錄片影展提供）《文明的見證》劇照。（台灣國際紀錄片影展提供）

亞洲創作亦持續回望歷史創傷與當代處境。小田香新作《地下》延伸自前作《GAMA》，走訪沖繩、札幌及各地洞窟，以近似幽魂的視角穿梭時空，探索記憶與影像的關係。片中演員吉開菜央也將隨作品來台，與觀眾交流。

《地下》劇照。（台灣國際紀錄片影展提供）《地下》劇照。（台灣國際紀錄片影展提供）

來自緬甸的導演泰狄則在新作《茵萊湖回聲》中，將鏡頭對準2025年地震後的茵萊湖地區，在靜謐影像中描繪四位女性的生活片段，延續其對社會變動下個體處境的關注，亦為上一屆緬甸專題的延伸觀察。

《茵萊湖回聲》劇照。（台灣國際紀錄片影展提供）《茵萊湖回聲》劇照。（台灣國際紀錄片影展提供）

第15屆TIDF將於5月1日至5月10日登場，放映地點涵蓋國家電影及視聽文化中心、台北獅子林新光影城、光點華山電影館及臺灣當代文化實驗場C-LAB，預計呈現近140部紀錄片，並規劃講述表演、聆聽會等多元活動。影展套票將於今（8日）下午1點於OPENTIX兩廳院文化生活開賣，單場票則於4月15日全面啟售。更多影展資訊可關注官方網站與社群平台。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中