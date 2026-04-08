回應當代動盪！TIDF集國際名作 跨越國界團結共感

〔記者許世穎／台北報導〕在全球局勢持續動盪之際，影像已不僅是觀看世界的媒介，更成為創作者回應現實的重要方式。第15屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）「當代風景」單元，集結多位國際導演新作，從不同地域與視角出發，勾勒當代社會的複雜樣貌。

《敘事練習》劇照。（台灣國際紀錄片影展提供）

「當代風景」單元網羅多部重量級作品，包括泰國導演阿諾查．蘇維查康彭《敘事練習》、美國導演崔維斯．威克爾森《風仍在墳上吹拂》、日本導演小田香《地下》，以及俄裔美籍導演茱莉亞．羅堤《不受歡迎的朋友：莫斯科最後一息》。此外，亦有榮獲山形影展國際競賽首獎的《直接行動》，與獲馬賽影展國際競賽評審團獎的《文明的見證》，以及將於影展世界首映的緬甸導演泰狄新作《茵萊湖回聲》。

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《風仍在墳上吹拂》劇照。（台灣國際紀錄片影展提供）

該單元橫跨歐洲、亞洲與拉丁美洲，觸及抗爭、國家暴力與歷史記憶等議題。儘管創作背景各異，作品卻能跨越地域限制，與觀眾當下所處的社會情境產生呼應，形成跨國共感。其中，《直接行動》由吉翁．卡約與班．羅素執導，將鏡頭對準法國「保衛區」（ZAD）在反機場開發成功後的轉型過程。片長逾三小時，以16毫米膠卷拍攝，透過長時間觀察與長鏡頭，記錄行動者如何在日常勞動中實踐自治生活，呈現對抗體制的持續行動。

《直接行動》劇照。（台灣國際紀錄片影展提供）

另一部長達5個半小時的《不受歡迎的朋友：莫斯科最後一息》，則在俄烏戰爭爆發前，以手機近距離拍攝俄羅斯獨立媒體工作者的日常，直至戰後言論空間全面收縮。片中聚焦五位女性記者的生命軌跡，從堅持發聲到面對壓迫，呈現媒體自由逐步瓦解的過程，其中一位主角伊蓮娜．科斯秋琴科亦為《我深愛的國家：俄國女孩的真實告白》作者。作品以龐大篇幅與密集敘事，被視為當代極具份量的紀錄之作。

《不受歡迎的朋友－莫斯科最後一息》劇照。（台灣國際紀錄片影展提供）

當官方敘事難以回應歷史創傷，影像成為對抗遺忘的另一種途徑。《敘事練習》延續阿諾查對歷史與記憶的關注，透過一場由受難者家屬參與的工作坊，模糊虛構與現實的界線，挑戰既有敘事框架。《文明的見證》則以一名母親的視角出發，追索兒子遭警方帶走後失蹤的事件，透過充滿隱喻的影像語言，勾勒體制陰影下的「被消失」者。《風仍在墳上吹拂》則融合黑色電影風格，描繪克羅埃西亞城市中被忽視的連環命案，映照潛伏不散的歷史幽靈。

《文明的見證》劇照。（台灣國際紀錄片影展提供）

亞洲創作亦持續回望歷史創傷與當代處境。小田香新作《地下》延伸自前作《GAMA》，走訪沖繩、札幌及各地洞窟，以近似幽魂的視角穿梭時空，探索記憶與影像的關係。片中演員吉開菜央也將隨作品來台，與觀眾交流。

《地下》劇照。（台灣國際紀錄片影展提供）

來自緬甸的導演泰狄則在新作《茵萊湖回聲》中，將鏡頭對準2025年地震後的茵萊湖地區，在靜謐影像中描繪四位女性的生活片段，延續其對社會變動下個體處境的關注，亦為上一屆緬甸專題的延伸觀察。

《茵萊湖回聲》劇照。（台灣國際紀錄片影展提供）

第15屆TIDF將於5月1日至5月10日登場，放映地點涵蓋國家電影及視聽文化中心、台北獅子林新光影城、光點華山電影館及臺灣當代文化實驗場C-LAB，預計呈現近140部紀錄片，並規劃講述表演、聆聽會等多元活動。影展套票將於今（8日）下午1點於OPENTIX兩廳院文化生活開賣，單場票則於4月15日全面啟售。更多影展資訊可關注官方網站與社群平台。

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