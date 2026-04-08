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娛樂 電影

無碼解禁首登台大銀幕！兩大18禁神作全面開放

〔記者鍾志均／台北報導〕日本動畫大師梅津泰臣兩大代表作《A KITE 風箏》與《MEZZO FORTE 次強音》，正式宣布將以「無修剪、無碼完整版」登上台灣大銀幕。

《MEZZO FORTE 次強音》劇照。（水元素提供）《MEZZO FORTE 次強音》劇照。（水元素提供）

這兩部作品，長年被全球影迷稱為「雙神作」，但同時也是最具爭議的存在。原因在於「情色描寫直白」、「暴力畫面毫不收手」，以及「人性黑暗毫不修飾」。

《A KITE》自1998年問世，就以冷冽殘酷的敘事與極致作畫震撼動畫圈，甚至影響到歐美影視創作者。而《MEZZO FORTE》則把這種風格再推向極致，兩部加起來是動畫史上最具代表性的「性與暴力美學」。

《MEZZO FORTE 次強音》海報。（水元素提供）《MEZZO FORTE 次強音》海報。（水元素提供）

這次放映不是剪輯版，而是VOL.1＋VOL.2全集完整版，保留所有畫面、節奏與衝擊，電影也直接標示18+ 限制級（未滿18歲不得觀賞），直接挑戰觀眾的感官與心理底線。

發行方透露，這次能成功推動上映，與《純潔龐克 發條少女》在台灣的成功有關，證明台灣觀眾已經準備好接受更大膽的內容。《A KITE 風箏》將於4月10日上映；《MEZZO FORTE 次強音》則於4月30日接力登場。

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