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燒光1.8億還在虧 館長崩潰喊：場館恐撐不住

網紅「館長」陳之漢多次發表親中言論、唱和統戰論述，遭受外界批評他立場搖擺。（翻攝自YouTube）網紅「館長」陳之漢多次發表親中言論、唱和統戰論述，遭受外界批評他立場搖擺。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近年因多次發表親中言論，甚至被質疑唱和統戰論述，立場爭議不斷。如今風波延燒至事業，他昨（6）日晚間開直播吐苦水，自爆已燒掉近1.8億元資金，公司持續虧損，甚至直言，未來連造價10億元的場館都可能被迫收掉。

館長坦承，過去原本賺錢的事業，如今卻陷入長期虧損，「每天、每個月都在虧」，讓他對未來感到不安，甚至不知道公司還能撐多久。

館長認為自己健身房不賺錢是因為天天被政論節目罵。（翻攝自臉書）館長認為自己健身房不賺錢是因為天天被政論節目罵。（翻攝自臉書）

回顧這一兩年，他多次前往中國，公開稱讚「中國現在很進步」，並發表爭議言論：「台灣2300萬人的性命，由大陸14億人同胞決定」，引發大量批評與反彈。

面對外界質疑，館長將矛頭指向媒體與政論節目，認為自己事業走下坡的主因，是「三天兩頭被罵」，甚至直言這些輿論就是要讓他的健身房倒閉。他也不滿被貼上「舔共」、「賣台」標籤，認為因此遭到消費者抵制，生意才會下滑。

館長更坦言，從支持柯文哲、黃國昌、國民黨，到赴中國發展後，「這一年過下來，的確風光不再」，首度將事業轉折與政治立場連結。

館長不反思自己的行為，反而歸咎於新聞媒體與網友攻擊。（資料照，記者廖振輝攝）館長不反思自己的行為，反而歸咎於新聞媒體與網友攻擊。（資料照，記者廖振輝攝）

面對困境，他甚至自問：「我這樣做很笨嗎？」語氣中透露掙扎與動搖，也一度思考，是否應該為了收入改變立場。

不過最終，館長仍強調，自己這輩子最正確的決定，就是沒有為了錢「出賣同胞」，即使因此「對不起自己的錢包」，也不願為利益改口。

只是，從過去發言到如今處境，外界觀察認為，館長立場反覆、發言爭議頻頻，才讓他同時失去不同族群支持，陷入「兩面不討好」的局面。

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