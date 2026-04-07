男星重感冒驚見「鼻腔長腫塊」！緊急做手術復原狀況曝光

徐暐翔多次為戲劇獻聲，這次為《向流星許願的我們》演唱劇中虐心曲《走到和你說好的地方》。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕第三屆《華人星光大道》亞軍徐暐翔多次為戲劇獻聲，這次為初孟軒和鐘岳軒主演的BL奇幻影集《向流星許願的我們》演唱劇中虐心曲《走到和你說好的地方》，而徐暐翔過完年後就積極展開新專輯的錄製工作，日前也開心跟大家分享即將完工，新專輯一定在今年推出。

《走到和你說好的地方》唱出說不出口的遺憾，徐暐翔透露歌曲詮釋上難度很高，錄音時花了許多時間去營造一種悶在心裡的情緒質地，堆疊出壓抑感。

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徐暐翔身體已復原。（索尼提供）

之前他忙於宣傳和「Bii」畢書盡合唱的電影《功夫》主題曲《想要保護的》，歌曲展現出兩人的超強唱功，也開出數位排行榜冠軍的好成績，歌迷不斷敲碗徐暐翔新專輯的進度。

去年11月徐暐翔身體出狀況，重感冒後鼻音消不掉，檢查後才發現鼻腔有腫塊，當時緊急停工進行手術，幸好治療後身體和聲音狀況都已復原，並在過年後開始全力為新專輯衝刺，他開心表示，新專輯錄音快要完成，「謝謝大家的等待，從去年開始收歌、開會討論、磨合，最後收到許多好聽的歌曲，雖然延遲了一些，現在終於要準備和大家見面了！」

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