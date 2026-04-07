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娛樂 最新消息

神曲《魔笛舞》推手金海莉現身南港！女神爆淪陷台灣美食

TORO對貓過敏仍力挺浪浪出席寵物展。（財團法人流浪動物之家基金會提供）TORO對貓過敏仍力挺浪浪出席寵物展。（財團法人流浪動物之家基金會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕2026南港寵物展於清明連假引爆人潮，「財團法人流浪動物之家基金會」與「寵之寶動物醫院」今年策劃了一場結合公益與星光的系列活動。除了核心的毛孩領養與免費義診，更邀來Energy成員TORO與韓職啦啦隊女神金海莉接力擔任「寵浪大使」與「浪浪守護官」。

TORO出席寵物展力挺浪浪！預告「十二生肖沒有貓」繪本掀話題。（財團法人流浪動物之家基金會提供）TORO出席寵物展力挺浪浪！預告「十二生肖沒有貓」繪本掀話題。（財團法人流浪動物之家基金會提供）

兩人於週末連兩天現身，引發大量粉絲湧入，讓攤位一度因簽名互動而擠得水洩不通，成功將藝人人氣轉化為對流浪動物議題的關注。4月4日兒童節當天，TORO儘管前一晚因異位性皮膚炎發作導致嚴重過敏，仍堅持出席支持公益。他坦言自己雖對貓毛過敏，甚至曾因此服替代役，但對動物的愛不減，這次更帶著視如己出的品牌「兒子」YTO同行，象徵以父親的身分參與生命教育。TORO透露，YTO未來不僅有音樂作品計畫，他更打算將曾獲優良劇本肯定的題材轉化為繪本，以「十二生肖為何沒有貓」為主軸，持續透過創作傳遞關懷。

金海莉化身浪浪守護官出席寵物展。（財團法人流浪動物之家基金會提供）金海莉化身浪浪守護官出席寵物展。（財團法人流浪動物之家基金會提供）

隔日接棒的金海莉則展現了「啦啦隊天花板」的高人氣，身為爆紅神曲《魔笛舞》編舞人的她，在現場親切與粉絲互動。金海莉表示，來台發展不到一年，對台灣充滿愛心的社會氛圍印象深刻，雖然目前在台灣還沒養寵物，但貓派、狗派都喜歡的她，光是看到毛孩就覺得療癒。聊起台灣生活，她瞬間切換成吃貨模式，直呼小籠包好吃到讓人停不下來，珍珠奶茶更是必喝。

除了星光加持，本次活動也透過「毛孩尋家總動員」計畫落實領養媒合。主辦單位強調，除了幫浪浪找家，更重要的是「終身照護」的承諾，因此現場特別設置專業衛教專區，由獸醫與營養師提供諮詢，協助新飼主解決認養初期的行為適應問題，期盼從源頭建立正確觀念，降低棄養風險。

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