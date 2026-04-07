差點說溜嘴！輝人爆MAMAMOO合體歌單已定：會被罵啦

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國女團MAMAMOO成員輝人時隔4個月再度來到高雄，帶來個人演唱會《Springtime》；全場最大爆點不只是歌單，是她「差點說出口的秘密」。

輝人差點爆料團體歌單，讓粉絲陷入暴動。（和協整合行銷提供）

當聊到未來合體巡演時，輝人突然鬆口「歌單已經決定好了。」下秒立刻補一句：「我如果說了會被罵啦！」全場瞬間炸裂。面對台下木木們（粉絲名）瘋狂追問，輝人一度快招架不住，沒想到台下竟有人大喊：「被罵沒關係！」讓她當場笑到不行，完全破功。

請繼續往下閱讀...

這次《Springtime》演出，輝人特別以樂團編制打造全新氛圍，一連帶來《Make Me Happy》、《Breeze》、《TRASH》等作品，還翻唱台灣樂團告五人的《我想要佔據你》，她坦言這首歌「很像自己現在的心情」。

輝人來台熱情開唱，收穫歌迷熱情掌聲加尖叫。（和協整合行銷提供）

另外一大挑戰是她一人唱完四個人的歌，包括頌樂《But I》、《WANT》、華莎《Good Goodbye》、玟星《TOUCHIN&MOVIN》等，連她自己都笑說：「唱到快精神分裂。」

雖然演出前一天才深夜抵達高雄，沒時間觀光，但輝人對台灣美食依然念念不忘。她特別提到後台粉絲準備的蛋餅，以及讓她驚艷的奶茶，甚至還細數口感，完全進入「美食評論模式」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法