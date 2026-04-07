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娛樂 最新消息

20歲梧桐妹火辣升級 賈靜雯開明讓她從星二代到性感女神

梧桐妹曬出自己穿著大露背比基尼回眸一笑的辣照。（翻攝自IG）梧桐妹曬出自己穿著大露背比基尼回眸一笑的辣照。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星賈靜雯與前夫孫志浩所生的女兒「梧桐妹」，近年風格越來越大膽，從穿搭到個性都備受關注。如今20歲的她，不只敢穿，更敢秀，最新一組沙灘照再度引爆討論。

她近日在社群曬出比基尼美照，畫面中她站在海邊，大片白皙美背幾乎全裸，只靠一條細線撐住，線條纖細卻極具視覺衝擊。她回頭對鏡頭露出甜笑，性感與清純同時在線，讓網友瞬間暴動，直呼：「辣到爆！」

梧桐妹先前也穿上黑色性感禮服，大秀美背。（翻攝自IG）梧桐妹先前也穿上黑色性感禮服，大秀美背。（翻攝自IG）

其實這已不是她第一次大方展現身材。早在19歲時，她就曾分享一系列豹紋滾粉邊比基尼照，當時就被讚「完全長大了」，從青澀少女蛻變成帶有女人味的風格，話題不斷。

除了穿搭火辣，梧桐妹的個人風格也相當鮮明。她全身上下包含耳環、鼻環、唇環，共打了9個洞，叛逆又前衛的形象，讓她在星二代中格外突出。

梧桐妹19歲的時候曾發過身穿性感豹紋比基尼的照片。（翻攝自IG）梧桐妹19歲的時候曾發過身穿性感豹紋比基尼的照片。（翻攝自IG）

對於女兒如此大膽的打扮與風格，賈靜雯態度相當開明，不僅不反對，還選擇尊重她的選擇，認為「開心就好」。母女倆私下關係親密，還會一起逛街，互動自然又像朋友。

19歲的梧桐妹曬出自己的側面，露出纖細腰圍並露出刺青。（翻攝自IG）19歲的梧桐妹曬出自己的側面，露出纖細腰圍並露出刺青。（翻攝自IG）

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