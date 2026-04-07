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娛樂 最新消息

退訂潮狂炸 Ku酷爭議燒出「互酷沛米」黑歷史

酷因為刊出徵才廣告，被前員工踢爆黑歷史。（翻攝自臉書）酷因為刊出徵才廣告，被前員工踢爆黑歷史。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕法籍網紅「Ku」酷近日因徵才爭議言論翻車，不僅說出「反正我拍什麼你們都會看，因為台灣人就是自卑」，瞬間引爆輿論怒火，頻道更掀起退訂潮，形象一夕跌落神壇。

風波延燒之際，過去一段塵封已久的網紅恩怨也被網友重新挖出，酷與百萬YouTuber Hook疑似鬧翻的傳聞，再度浮上檯面。

（左起）Tommy、劉沛、酷、Hook曾經組成「互酷沛米」。（翻攝自IG）（左起）Tommy、劉沛、酷、Hook曾經組成「互酷沛米」。（翻攝自IG）

當年酷與Hook關係密切，甚至曾受邀一起過年，還與劉沛、Tommy組成「互酷沛米（Who Could Pay Me）」頻道，4人合體被視為夢幻組合。然而好景不常，頻道最後一次更新停在5年前，之後更傳出Hook與酷決裂的消息。

雖然雙方始終未正面證實，但網路早已流傳各種說法。有網友指出，Hook過去曾低調提及此事，語氣帶著委屈，讓外界更加相信兩人關係早已生變。

Hook曾經拍過24小時吃三色豆影片，後來酷也有類似題材影片。（本報合成圖，翻攝自YouTube）Hook曾經拍過24小時吃三色豆影片，後來酷也有類似題材影片。（本報合成圖，翻攝自YouTube）

至於決裂原因，也被外界直指與「內容撞題」有關。兩人曾拍攝多支主題相似的影片，其中最常被討論的，就是「24小時吃三色豆」企劃，被質疑存在抄襲爭議。不過也有粉絲替酷緩頰，指出他曾在影片資訊欄註明「參考Hook」，認為不構成抄襲。

更戲劇化的是，當年「互酷沛米」成員如今幾乎全數翻車。

劉沛因言論涉及性別與年齡歧視引爆炎上。（翻攝自臉書）劉沛因言論涉及性別與年齡歧視引爆炎上。（翻攝自臉書）

劉沛在2025年因發文抱怨插隊，脫口說出「是不是比較老的女人很愛插隊」，涉及性別與年齡歧視引爆炎上，最後刪文道歉；日籍YouTuber Tommy則在2024年捲入「Ryuuu TV」婚姻風波，被爆介入Ryu與Yuma感情，甚至與Yuma交往，掀起軒然大波，最終雙方才發聲明和解。

Tommy成為Ryu與Yuma婚姻中的「小王」。（翻攝自臉書）Tommy成為Ryu與Yuma婚姻中的「小王」。（翻攝自臉書）

如今再加上酷的爭議言論，「互酷沛米」昔日4人組，只剩Hook形象相對完好，也讓網友忍不住感嘆：「當年組合幾乎全滅。」

面對輿論持續延燒，酷至今仍未出面回應，風波是否會進一步擴大，也成為外界關注焦點。

當初的「互酷沛米」只剩下Hook在網路上仍然維持好評價。（翻攝自臉書）當初的「互酷沛米」只剩下Hook在網路上仍然維持好評價。（翻攝自臉書）

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