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娛樂 最新消息

天后泰勒絲奪《富比士》全球最富女歌手！碧昂絲夫妻檔雙雙霸榜

《富比士》2026年4月公布的「全球最有錢女歌手」由泰勒絲（中）拿下；碧昂絲（右）首次擠進《富比士》富豪榜。而AI教父黃仁勳則穩居「全球千億富豪榜」第七名。（圖／彭博社、路透、法新社） 《富比士》2026年4月公布的「全球最有錢女歌手」由泰勒絲（中）拿下；碧昂絲（右）首次擠進《富比士》富豪榜。而AI教父黃仁勳則穩居「全球千億富豪榜」第七名。（圖／彭博社、路透、法新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕根據今（7日）最新的《富比士》2026全球富豪即時榜榜單可見，全球首富仍是馬斯克，「AI教父〕黃仁勳則擠下LVMH家族，晉升第七。至於娛樂圈部分，榜首為史提芬史匹堡，擁有71億美元身家，連續兩年蟬聯娛樂產業榜首；最有錢女歌手部分，則由泰勒絲拿下，憑巡迴演唱會及唱片等豐厚收入，三年內身家翻倍，從10億美元，躍升至20億美元。

另一位樂壇天后碧昂絲則是首次進榜，雖然總身家只有泰勒絲一半（10億）美元，但老公Jay-Z卻是最有錢男歌手榜首，淨資產高達28億美元。至於話題女王金卡戴珊，今年同樣上位成功，個人品牌Skims獲利頗豐，淨資產突破19億美元，上升至娛樂圈富豪榜第8名。

值得注意的是，全球首富雖然仍是馬斯克，但可能是受到戰爭等不確定因素影響，淨資產從年3月公佈的8390億美元，下滑至8034億美元，掉了56億美元（下降富度約-0.69 %）；而黃仁勳則位列第七，目前淨資產已達1539億美元，上升2.127億美元（升幅0.14%）。

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