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娛樂 亞洲

昔日最美豔星倒下 鄭艷麗崩潰曬病床吊點滴畫面

擁有越南與法國混血的香港女星鄭艷麗，當年以「最美豔星」之姿紅遍一時。（翻攝自IG）擁有越南與法國混血的香港女星鄭艷麗，當年以「最美豔星」之姿紅遍一時。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕擁有越南與法國混血的香港女星鄭艷麗，當年以「最美豔星」之姿紅遍一時，16歲出道、22歲轉戰三級片，《慈禧秘密生活》、《滅門慘案II借種》等作品讓她迅速爆紅，精緻臉蛋與火辣身材更讓她被封為「翻版李嘉欣」。

然而，她的人生卻一路顛簸。上個月才剛歷經喪母之痛的她，近日再度傳出壞消息。她在社群曝光自己病倒入院，整個人吊著點滴、面容憔悴，讓外界震驚不已。

她無奈透露，自己已住院好幾天，卻碰上香港復活節連假，醫療資源緊繃，「人在醫院，也難找到醫師診治」，語氣中滿是無助與疲憊。

鄭艷麗在社交平台上曬出自己正在吊點滴的照片。（翻攝自IG）鄭艷麗在社交平台上曬出自己正在吊點滴的照片。（翻攝自IG）

其實鄭艷麗的健康問題早已亮起紅燈。多年來她飽受厭食症折磨，體重一度暴瘦到僅40公斤。她坦言，並非刻意不吃，而是身體「排斥食物」，只要進食就會嘔吐，導致無法吸收營養，最嚴重時甚至被送進加護病房。

當年她曾認已故富商黃任中為「乾爹」，一度淡出演藝圈，被外界認為將過上榮華富貴的生活。然而隨著黃任中於2004年離世，她瞬間失去依靠，人生急轉直下，甚至曾被拍到在速食店打工，從收銀到清潔一手包辦，落差之大令人唏噓。

鄭艷麗曾罹患厭食症，一度住進加護病房。（翻攝自IG）鄭艷麗曾罹患厭食症，一度住進加護病房。（翻攝自IG）

如今再度因病倒下，加上接連失去至親的打擊，讓她的身心狀態更加令人擔憂。

畫面中，她虛弱地躺在病床上，手上插著點滴，昔日的艷麗光芒已被病容取代。消息曝光後，大批粉絲湧入留言區替她加油打氣，希望她能早日獲得治療、恢復健康。

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