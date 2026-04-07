「毀容式老妝」投震撼彈！陳仙梅曝拍戲現場1奇景

楊鎮（左起）、吳皓昇、陳仙梅、臧芮萱、陳熙鋒出席大愛新戲《臥龍好歲月》記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳仙梅、陳熙鋒、吳皓昇等人今出席大愛新戲《臥龍好歲月》記者會，這齣戲以台北大安區黃金地段「臥龍環保站」為背景，集體挑戰「高齡化」演技與「毀容式」老妝，一上妝直接年齡加上30歲，結果拍戲現場出現「奇景」，全員手機自動封印大家異口同聲喊：「真的不想拿出來白拍！」

原來是化妝師下手太精細，皺紋、斑點、下垂通通到位，真實到連自己看了都心情低落，根本不想留下任何影像證據。

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化妝師逼真的老妝讓陳仙梅很是崩潰。（記者胡舜翔攝）

向來愛美的陳仙梅更是崩潰代表，她苦笑說：「這部戲手機裡完全沒有自拍，照鏡子就很難過。」平常勤做電波拉提、努力對抗地心引力，沒想到拍戲卻要反其道而行，主動「畫老自己」，皺紋、法令紋一條都不能少，心理落差之大，讓她直呼比演戲還有挑戰。

吳皓昇拍戲第一天碰到十年沒見的梁家榕，看到對方的老妝差點認不出來。（記者胡舜翔攝）

而吳皓昇跟梁家榕十年沒見，拍戲第一天碰面，看到對方的老妝差點認不出來，開玩笑地對她說「妳這十年過得比較坎坷一點了」。連飾演伊正兒子的楊鎮說，現實中的伊正身材壯碩完美，但在劇中化上老妝後，那種衰老與生病的模樣讓他非常不捨，與伊正對戲時感到「心酸」，看到戲中伊正老態龍鍾的模樣也感同身受「當伊正哥畫上老妝，不自覺就會覺得好難過，覺得自己爸爸生病了」。《臥龍好歲月》將於4月20日播出。

楊鎮在戲中飾演伊正兒子。（記者胡舜翔攝）

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