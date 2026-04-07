《浪姐7》走音挨轟！江語晨突求救「緊急需要律師」 網憂恐涉2狀況

江語晨近期參加中國綜藝《乘風2026》（又稱《浪姐7》）重返大眾視野。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕江語晨近期參加中國綜藝《乘風2026》（又稱《浪姐7》）重返大眾視野，初舞台演唱《最後一頁》卻因走音被網友們砲轟；未料，江語晨今（7日）凌晨突然發布求助訊息，內文主旨為急尋加州律師，引發外界關注。

江語晨今（7日）凌晨1時許焦急發文寫下，「緊急需要加州的律師，4／7早上8點半能出庭！」同時更釋出一張文字截圖，內容顯示聽證會預計於2026年4月7日早上8點15分，在美國加州「El Dorado County Superior Court」第5法庭進行，截圖中提到「regarding temporary」（關於臨時……）。

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江語晨今凌晨發文求助急尋律師。（翻攝自微博）

消息曝光後，網友們紛紛猜測可能涉及「臨時禁制令」或其他「緊急民事處分」。對此，江語晨工作室也在留言區回應「目前有在聯繫律師了，謝謝大家。」回顧江語晨過往經歷，她過去因曾擔任「周董」周杰倫《最長的電影》MV女主角一度爆出緋聞被封為「J女郎」，淡出演藝圈後與美國機師結婚並育有1雙兒女，但卻在去年宣布離婚消息。

然而，江語晨近日因參加《乘風2026》再度回到大眾視野，她在節目初舞台選唱自己曾發行的歌曲《最後一頁》，不過直播演唱時頻頻走音，被許多網友砲轟形容是「車禍現場」。面對批評，江語晨事後也在平靜予以回應表示，「這是直播，人不可能都是完美的，我已經10多年沒有上來，我來這裡超開心，可以認識各位姐姐，給我一些機會吧。」她也直率道「開心就好，我會更努力！」

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