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娛樂 電影

《NO GOOD！歐吉桑》擠爆逢甲夜市！李銘順、李國煌、許效舜親和力滿滿

〔記者許世穎／台北報導〕喜劇電影《NO GOOD！歐吉桑》集合李銘順、李國煌及許效舜聯手搞笑，演出歐吉桑大叔瘋狂追夢的熱血故事，劇組趁著連假人潮跑遍全台宣傳，導演張清峰與主演李銘順、李國煌、許效舜、林毓家與章家瑄前往台中、高雄四間影城與觀眾見面，映後氣氛歡樂又溫馨。

《NO GOOD！歐吉桑》劇組前往台中逢甲夜市，李國煌（左起）、許效舜、導演張清峰、李銘順、章家瑄、林毓家留影。（萬騰文化創意提供）《NO GOOD！歐吉桑》劇組前往台中逢甲夜市，李國煌（左起）、許效舜、導演張清峰、李銘順、章家瑄、林毓家留影。（萬騰文化創意提供）

自從電影宣布前往北、中、南三大夜市掃街以來，許多網友熱烈表達期待，直呼一定要到現場與偶像近距離見面，導演張清峰與主演李銘順、李國煌、許效舜、林毓家與章家瑄上週五前往台中逢甲夜市，現場民眾自入口一路跟隨到逢甲大學門口，沿路上五位主演被粉絲蜂擁包圍，人多到一度無法行走，面對粉絲拍照、簽名有求必應，讓現場民眾直呼「滿滿親和力」。

尤其劇組離開夜市之後才下起大雨，也讓網友直呼「超幸運」。隔天週六（4日）晚間原定要到高雄瑞豐夜市掃街，因現場氣候不佳臨時改為網路直播，人氣一樣超旺，網友不斷喊話加油，更表達上映之後一定進戲院支持。

電影在三個歐吉桑歡樂搞笑、勇敢追夢之外，日常生活遇到的兄弟友情、家庭問題也搬上大銀幕，許多觀眾看著看著笑了，笑著笑著哭了，非常有共鳴，李銘順表示：「這部電影講的是夢想、願望、親情，我覺得看完之後是調解家庭的良藥，希望大家看完之後一定會有感受，可以推薦給你的朋友，帶你的家人一起來看！」

《NO GOOD！歐吉桑》劇組前往台中逢甲夜市，李銘順（右起）、許效舜、導演張清峰、李國煌、林毓家、章家瑄與現場民眾合影。（萬騰文化創意提供）《NO GOOD！歐吉桑》劇組前往台中逢甲夜市，李銘順（右起）、許效舜、導演張清峰、李國煌、林毓家、章家瑄與現場民眾合影。（萬騰文化創意提供）

許效舜感性表示：「整部電影讓我感受到『時間真的不夠用』，明天會把今天變成昨天，不要說『再說』、『再去做』，珍惜每一天每一分每一秒！人家問哪一天是你最幸福的？你要說『今天是我這輩子最美好的一天』，因為明天不知道，昨天已經過去了。把握一切，如果心裡面還有美麗的夢想還沒實現，趕快去做，做就對了！」

他也感嘆自己已經沒機會抱自己的爸爸、媽媽了，「人生是不回頭的一場戲，一直往前走！」隨即他要求現場是夫妻的觀眾，馬上牽起另一半的手，「牽起你老公、老婆的手，緊緊地捏住，用你彼此知道的密碼，捏幾下！」要大家學會愛要及時。

李國煌感嘆曾經有個同齡的朋友驟逝，「每次我都覺得當一個人離開人間的時候，那是他的任務已經完成，他應該回去他該回去的地方，我們以沈重的心情送走他們，但是我們的日子還是要過，不管怎麼樣，我們還是要向前走！就好像舜哥說的『明天會把今天變成昨天』所以我們一定要向前走！不要想這麼多，因為還有愛的人在！」《NO GOOD！歐吉桑》將於4月10日在台上映。

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