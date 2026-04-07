自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

梁朝偉赴韓挑戰「愛心3連發」！網友神比喻：背景音樂請下《太委屈》

影帝梁朝偉得「愛心3連發」，表情卻被網友形容如同「被逼營業」，有種太委屈的感覺。（翻攝自IG）影帝梁朝偉得「愛心3連發」，表情卻被網友形容如同「被逼營業」，有種太委屈的感覺。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由影帝梁朝偉主演、匈牙利導演Ildikó Enyedi打造的《你是不會當樹嗎》（Silent Friend），今（ 7日）在香港首映，他日前隨同導演赴南韓宣傳時，順應南韓「歐巴」文化，多次配合擺出「手指愛心」手勢」，甚至在接受《Dailyfashion News》訪問時，難得克服「社恐症」，一次連上「3款愛心」手勢心，從手指愛心、臉頰愛心，到元氣滿滿的「吃（Chuu）愛心（Chuu）」動作，男神「擺PO」可謂做好做滿，但卻被網友截圖比對，覺得影帝姿勢滿分，但表情好像沒到位啊，值得配上一首陶晶瑩的《太委屈》當背景音樂！

其實很多男星都不喜歡在攝影機做出「愛心」手勢，總覺得不夠man，太娘炮，但敬業的梁朝偉，入南韓隨俗，已積極滿足媒體要求，盡力展現羞澀而溫暖的微笑，但即使演技精湛如他，眼神仍難掩一絲絲無奈，有網友留言笑稱：「『被逼營業』四個大字完美地寫在了臉上」、「有一種虐待老人的感覺，救救梁先生」、「I人被挾持的感覺…但是好可愛」，甚至幫忙喊話劉嘉玲，「老婆（劉嘉玲）在哪？我要回家」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中