梁朝偉赴韓挑戰「愛心3連發」！網友神比喻：背景音樂請下《太委屈》

影帝梁朝偉得「愛心3連發」，表情卻被網友形容如同「被逼營業」，有種太委屈的感覺。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由影帝梁朝偉主演、匈牙利導演Ildikó Enyedi打造的《你是不會當樹嗎》（Silent Friend），今（ 7日）在香港首映，他日前隨同導演赴南韓宣傳時，順應南韓「歐巴」文化，多次配合擺出「手指愛心」手勢」，甚至在接受《Dailyfashion News》訪問時，難得克服「社恐症」，一次連上「3款愛心」手勢心，從手指愛心、臉頰愛心，到元氣滿滿的「吃（Chuu）愛心（Chuu）」動作，男神「擺PO」可謂做好做滿，但卻被網友截圖比對，覺得影帝姿勢滿分，但表情好像沒到位啊，值得配上一首陶晶瑩的《太委屈》當背景音樂！

其實很多男星都不喜歡在攝影機做出「愛心」手勢，總覺得不夠man，太娘炮，但敬業的梁朝偉，入南韓隨俗，已積極滿足媒體要求，盡力展現羞澀而溫暖的微笑，但即使演技精湛如他，眼神仍難掩一絲絲無奈，有網友留言笑稱：「『被逼營業』四個大字完美地寫在了臉上」、「有一種虐待老人的感覺，救救梁先生」、「I人被挾持的感覺…但是好可愛」，甚至幫忙喊話劉嘉玲，「老婆（劉嘉玲）在哪？我要回家」。

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