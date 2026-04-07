六天飆破1.6億！《超級瑪利歐銀河電影版》稱霸全台 刷新年度開片紀錄

《超級瑪利歐銀河電影版》全台上映6天飆破台幣1.6億元。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕賣座動畫續作《超級瑪利歐銀河電影版》1日於全球上映，台灣票房正式揭曉，全台上映6天飆破台幣1.6億元，不僅是今年目前最高開片成績，同時登上台灣影史好萊塢動畫片開片首週票房第三名、環球影業和照明娛樂在台灣動畫開片第二名，週六（4日）當天也以3950萬刷新今年週六單日票房最高紀錄。

電影上週末（3至5日）在北美以1.3億美金（約台幣41.6億元）奪下票房冠軍，5天累積票房更達1.9億美金（約台幣60.8億元），同樣刷新今年最高開片紀錄。

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《超級瑪利歐銀河電影版》穩坐全球票房冠軍。（UIP提供）

該片全球票房同步開出紅盤，包括北美以外的海外市場進帳1.82億美金（約台幣58.24億元），全球開片總計達3.72億美金（約台幣119.04億元），除緊追前作《超級瑪利歐兄弟電影版》同期表現，同樣也是今年最佳成績，橫掃各地票房排行，展現無可匹敵的吸金實力。《超級瑪利歐銀河電影版》全台熱映中。

《超級瑪利歐銀河電影版》票房篇：

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