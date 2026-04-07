生死見真情 向太交代身後事 驚向華強遺產都沒翻過

香港影壇大亨向華強（右）與「向太」陳嵐的婚姻，一直被視為豪門傳奇。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港影壇大亨向華強與「向太」陳嵐的婚姻，一直被視為豪門傳奇。近年轉戰中國發展的向太，常透過影片分享人生經歷，近日更罕見談及兩人感情，坦言自己之所以死心塌地，全因向華強做到一件事。

她回憶，多年前自己因腦瘤必須接受高風險手術，當時病況嚴重，甚至已開始交代後事。她不只整理遺產，還親手製作3本「珠寶秘笈」，詳細記錄每件珠寶的年份、價格、現值，甚至附上保險箱號碼與密碼，並簽署授權書，只為防萬一。

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向太（左）從重大手術甦醒，一睜開眼，就看到向華強守在病床旁，寸步不離。（資料照，記者潘少棠攝）

即便安排得如此周全，她仍不放心，對向華強說：「如果我出了事，你不要怕，都是你的。」

然而，真正讓她動容的，是向華強的態度。面對手術風險，他始終堅信她會康復，連她準備好的遺產文件都不曾翻動。手術期間，他焦慮不已，被安排去做身體檢查分散情緒。

直到手術結束，向太一睜開眼，就看到向華強守在病床旁，寸步不離。那一刻，她徹底明白，「在關鍵時刻，他一定在。」

從6歲罹患白血病，到成年後再度面對腦瘤生死關卡，向太的人生充滿波折。但也正是在最接近死亡的時刻，她看清了誰才是真正不離不棄的人。

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