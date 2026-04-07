文章二度爆哭內幕曝光 淚崩失守全都說了

三金歌王文章在珠海大劇院舉辦「歸來的雲」演唱會。（翰森娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕66歲的三金歌王文章昨晚在珠海大劇院舉辦「歸來的雲」演唱會，他二度失控淚灑現場，開場前就在後台情緒潰堤，演唱會前現場播放一段由音樂人譚健常特別錄製的語音，內容回憶兩人相識過程，還有《365里路》與《故鄉的雲》的創作點滴，這段音檔讓他直接痛哭失守。

文章難掩激動情緒。（翰森娛樂提供）

昨晚演出時，工作人員甚至臨時調整動線，把文章刻意「支開」，安排在遠離舞台側邊的位置待命，就怕情緒再度失控。沒想到他一靠近舞台、再次聽見那段聲音，仍忍不住紅了眼眶，滿滿情緒湧上。

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文章相隔17年重返舞台，難掩激動情緒，他先是帶來《不讓你看見我哭泣》、《愛比不愛更寂寞》、《望天》等歌曲，帶動全場氣氛。演唱會上文章共換了4套造型，隨著曲目轉換風格，造型由設計師于芳操刀，依據歌曲氛圍量身打造，還突破穿了短褲就上陣，自認多了份青春氣息。

文章重返舞台二度淚崩。（翰森娛樂提供）

當唱到已故好友鄭華娟的作品《天堂》，文章哽咽到無法唱下去，對於鄭華娟的離世非常心痛，期盼她留下的音樂作品能繼續感動人心。他不好意思地說：「有點激動了，這就是真實的情感，我希望演唱會是真實的，要哭要笑，音樂才會感動人。」

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