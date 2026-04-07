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娛樂 最新消息

陳珮騏為戲撕破臉開戰老公 崩潰喊話：誰也別想得到你

陳珮騏（左）和謝承均在《百味人生》已經撕破臉。（三立提供）陳珮騏（左）和謝承均在《百味人生》已經撕破臉。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕謝承均、陳珮騏在三立八點檔《百味人生》原本是深情相守的夫妻檔，戲裡隨著25年前黑暗過往逐一曝光，婚姻全面崩解，從愛到恨瞬間翻盤，雙方更正式撕破臉，展開一場你死我活的情感攻防戰。劇中，謝承均與眾人聯手設局對付妻子，讓陳珮騏飾演的角色徹底心碎，甚至為了逃避入獄鋌而走險挾持女兒。

最令人揪心的一幕，莫過於陳珮騏穿上當年兩人結婚時的婚紗，與謝承均正面對峙。兩人在狹小空間中激烈拉扯、情緒失控，對白句句如刀，壓抑多年的委屈一次爆發，從眼神到肢體全是張力，將「相愛相殺」演到極致，堪稱年度最窒息場面。

陳珮騏（左）在《百味人生》狠打謝承均巴掌。（三立提供）陳珮騏（左）在《百味人生》狠打謝承均巴掌。（三立提供）

談到拍攝這場撕裂戲的心情，謝承均笑說：「陳珮騏真的ㄎㄧ笑起來很恐怖！」語氣帶點玩笑卻也透露戲中強大情緒張力。陳珮騏則坦言，這場戲其實不是兩人最真心的對話，但卻是角色「第一次真正狠下心道別」，情感層次更複雜也更決絕。她更直言這次角色的轉變是近年少見的大幅反差，「從很愛到很恨，是非常極端的轉折」，一句「我愛不到你沒關係，誰也別想得到你」，更完整詮釋角色黑化後的極致情緒，也讓劇情更具戲劇張力。

被問到劇中是否預料會「被老婆打敗」，謝承均笑回：「一定會啦！」他也大讚陳珮騏角色個性鮮明，「愛就是愛、恨就是恨，非常果斷」，讓整段關係更具爆發力。而接連拍攝高強度情緒戲，對演員來說更是一場體力與心理的極限挑戰。陳珮騏形容拍完不是過癮，而是「虛脫」，坦言那段時間拍攝氣氛極度壓抑，「只能一直ㄍㄧㄥ著」，直到放假回家大睡，才感覺自己「被掏空」。謝承均也分享，這類情感宣洩戲拍完「整個人會瞬間軟掉」，因為情緒已經完全釋放。

為了精準詮釋角色，陳珮騏更透露自己是「燃燒靈魂在演戲」，會不斷逼自己進入角色最深層的心理狀態，從眼神到細微動作都極度講究，也因此拍攝過程神經緊繃、消耗巨大，「情緒一放下來，就好像少了半條命。」

她也提到另一場與王樂妍對質發瘋的重頭戲，光是尖叫與情緒爆發的片段就反覆拍了七、八次，當天直接吼到喉嚨痛了三天，「痛到像刀在割」，敬業程度令人佩服。

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