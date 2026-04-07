曾被全網撻伐…廣末涼子沉默1年終於說話了

日本女星廣末涼子去年爆出震撼風波，超速車禍、傷害護理師，今以純白形象宣布復出。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本女星廣末涼子去年爆出震撼風波，超速車禍、傷害護理師接連登上新聞版面，形象一夕崩塌。她甚至因此遭判罰款，演藝事業全面停擺，沉寂整整一年。

當時她在高速公路飆速駕駛，最高時速傳出高達185公里，最終追撞釀禍，導致同車乘客骨折，引發社會譁然。雖然傷害護理師案件最終不起訴，但負面形象已重創外界觀感，日本輿論一面倒撻伐。

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事後她被診斷出罹患躁鬱症與甲狀腺亢進，全面停工休養，從鎂光燈中心跌入人生低谷。

廣末涼子身穿純白西裝，象徵重新出發。（翻攝自IG）

沉寂一年後，廣末涼子今（7日）突然更新社群，曬出一張穿著全白西裝照片，沒有多餘文字，卻像是在宣告「重新開始」。她也坦言，會記取過去的經驗，不再勉強自己，將以更緩慢的步調回歸演藝圈。

她低調表示，經歷風波後，更深刻認識自己的脆弱與狀態，「希望找到自己力所能及的工作，重新學習如何面對作品」，字句之間滿是反省與自我修復。

廣末涼子坦言，會記取過去的經驗，不再勉強自己，將以更緩慢的步調回歸演藝圈。（翻攝自IG）

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