自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曾沛慈被封「黑馬」卻遭師兄動力火車打槍：我們才是

動力火車今出席喜憨兒基金會公益活動。（記者王文麟攝）動力火車今出席喜憨兒基金會公益活動。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕動力火車今（7日）出席喜憨兒基金會公益活動，分享目前喜憨兒已取得153張門市服務、烘焙、中西餐等多元類別的丙級證照，呼籲民眾發揮愛心，幫助心智障礙者成功就業。談到考證照，顏志琳和尤秋興都說本來想考高爾夫球證照，可惜太難，兩人都已知難而退放棄了。

動力火車稱讚師妹曾沛慈，不過表示自己才是「黑馬」。（記者王文麟攝）動力火車稱讚師妹曾沛慈，不過表示自己才是「黑馬」。（記者王文麟攝）

最近動力火車師妹曾沛慈參加《乘風2026》，優異表現和高人氣，被不少網友封為「黑馬」，尤秋興卻幽默打槍說：「她不是黑馬，我們才是（指自己膚色較黑），她是白馬。」顏志琳也誇師妹：「基本上她本來就很會唱歌，唱現場表現很好，也當過我們嘉賓合唱過，長得又漂亮。」尤秋興也誇曾沛慈：「正點！長得又高。」

動力火車將在5月15至17日在小巨蛋開唱，3場門票都完售。（記者王文麟攝）動力火車將在5月15至17日在小巨蛋開唱，3場門票都完售。（記者王文麟攝）

日前動力火車走進烘焙教室，與憨兒一同體驗丙級證照課程。從備料到包餡，看似簡單的流程卻讓兩人頻頻卡關，笑說：「做麵包比開演唱會還難！」兩人將在5月15至17日在小巨蛋開唱，3場門票都完售，雖然同時期孫燕姿也將在大巨蛋開唱，但尤秋興笑說：「反正我們賣完了，先不緊張，我們已先偷偷賣、趕快賣完了。」

動力火車今出席喜憨兒基金會公益活動。（記者王文麟攝）動力火車今出席喜憨兒基金會公益活動。（記者王文麟攝）

在企業合作方面，萊爾富與喜憨兒基金會合作開設萊爾富土城小天使店，提供實際零售場域訓練機會，並將從4月8日起於全台門市啟動零錢捐活動。另外，人氣插畫家咻咻熊，為喜憨兒基金會繪製充滿朝氣的晨光餐墊與微笑早餐杯，每月捐款150元，或單筆捐款1200元，即可獲得晨光餐墊一只；每月捐款300元，或單筆捐款2400元，即可獲得晨光餐墊× 微笑早餐杯一組。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中