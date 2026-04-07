曾沛慈被封「黑馬」卻遭師兄動力火車打槍：我們才是

動力火車今出席喜憨兒基金會公益活動。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕動力火車今（7日）出席喜憨兒基金會公益活動，分享目前喜憨兒已取得153張門市服務、烘焙、中西餐等多元類別的丙級證照，呼籲民眾發揮愛心，幫助心智障礙者成功就業。談到考證照，顏志琳和尤秋興都說本來想考高爾夫球證照，可惜太難，兩人都已知難而退放棄了。

動力火車稱讚師妹曾沛慈，不過表示自己才是「黑馬」。（記者王文麟攝）

最近動力火車師妹曾沛慈參加《乘風2026》，優異表現和高人氣，被不少網友封為「黑馬」，尤秋興卻幽默打槍說：「她不是黑馬，我們才是（指自己膚色較黑），她是白馬。」顏志琳也誇師妹：「基本上她本來就很會唱歌，唱現場表現很好，也當過我們嘉賓合唱過，長得又漂亮。」尤秋興也誇曾沛慈：「正點！長得又高。」

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動力火車將在5月15至17日在小巨蛋開唱，3場門票都完售。（記者王文麟攝）

日前動力火車走進烘焙教室，與憨兒一同體驗丙級證照課程。從備料到包餡，看似簡單的流程卻讓兩人頻頻卡關，笑說：「做麵包比開演唱會還難！」兩人將在5月15至17日在小巨蛋開唱，3場門票都完售，雖然同時期孫燕姿也將在大巨蛋開唱，但尤秋興笑說：「反正我們賣完了，先不緊張，我們已先偷偷賣、趕快賣完了。」

動力火車今出席喜憨兒基金會公益活動。（記者王文麟攝）

在企業合作方面，萊爾富與喜憨兒基金會合作開設萊爾富土城小天使店，提供實際零售場域訓練機會，並將從4月8日起於全台門市啟動零錢捐活動。另外，人氣插畫家咻咻熊，為喜憨兒基金會繪製充滿朝氣的晨光餐墊與微笑早餐杯，每月捐款150元，或單筆捐款1200元，即可獲得晨光餐墊一只；每月捐款300元，或單筆捐款2400元，即可獲得晨光餐墊× 微笑早餐杯一組。

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