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護欄倒塌釀3傷！厲旭首發聲道歉 自責痛喊：是不是因為我

厲旭發文，向受傷的粉絲表達深深歉意。（翻攝自xportnews）厲旭發文，向受傷的粉絲表達深深歉意。（翻攝自xportnews）

〔記者鍾志均／綜合報導〕Super Junior演唱會日前驚傳觀眾墜落意外，現場護欄倒塌，造成3名觀眾受傷送醫，嚇壞眾人。事發兩天後，成員厲旭打破沉默，今（7）在社群發出長文，字句滿是自責與震撼，坦言到現在都還走不出當下的衝擊。

厲旭在文中表示，事故發生的那一刻，腦中第一個念頭是「是不是因為我，粉絲才受傷？」甚至不斷反問自己，是不是因為自己離觀眾太近，才讓現場發生這樣的狀況，並懊悔在墜落瞬間是否還有機會多做點什麼，把人拉住。

突如其來的衝擊，讓厲旭坦承當場「腦袋一片空白」。他自責的說，自己本來就不是反應很快的人，所以看到自己愣住的模樣，覺得很不像話。如果那樣的反應讓大家感到不舒服，想真心向所有人道歉。

厲旭發文表達自責與愧疚，並承諾未來團隊一定會把安全擺在更前面。（資料照，記者王文麟攝）厲旭發文表達自責與愧疚，並承諾未來團隊一定會把安全擺在更前面。（資料照，記者王文麟攝）

厲旭透露，後來到醫院探視傷者，和粉絲聊了很多。讓他最放不下的，是那些明明自己還在受傷、還在痛的粉絲，卻反過來擔心他的情緒，甚至哭著說「是自己更抱歉」。這一幕，讓他直言大概一輩子都忘不了。

文末，厲旭也代表Super Junior向粉絲承諾，未來團隊一定會把安全擺在更前面，盼望之後的每一次見面，都能是在平安無事的情況下進行。他寫下「希望我們誰都不要受傷，平安地長久見面」，讓不少粉絲看完後直呼心疼。

SM娛樂方面也正式發聲，向受傷觀眾及家屬表達歉意，並表示會全力支援後續治療與康復。

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