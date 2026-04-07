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娛樂 最新消息

王淨情緒潰堤大哭 洗版被嫌煩認了「最大黑粉是自己」

娛樂圈近來出現「王淨宇宙」，曝光頻率高到讓不少網友忍不住問：「怎麼又是王淨？」（《ELLE》國際中文版提供）娛樂圈近來出現「王淨宇宙」，曝光頻率高到讓不少網友忍不住問：「怎麼又是王淨？」（《ELLE》國際中文版提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕娛樂圈近來出現「王淨宇宙」，曝光頻率高到讓不少網友忍不住問：「怎麼又是王淨？」面對質疑，她不逃避，反而笑說：「我也很好奇，這是一種曼德拉效應嗎？」一句輕描淡寫，卻藏著複雜心情。

登上《ELLE》4月號封面，看似光鮮亮麗的她，卻坦言內心常自我懷疑：「可能我也要檢討，是我不夠好。」甚至直言，自己最大的黑粉，其實就是自己。

王淨坦承她最大的黑粉就是自己。（《ELLE》國際中文版提供）王淨坦承她最大的黑粉就是自己。（《ELLE》國際中文版提供）

宣傳電影《功夫》期間，她語出驚人：「你們不要喜歡我。」看似玩笑的一句話，背後卻是滿滿壓力與愧疚。她坦承，只要想到粉絲可能為她與他人爭辯，就會感到不安。

童年父母離異，讓她長期缺乏安全感，「我一直是自己最大的酸民。」她習慣先否定自己，彷彿只要先傷害自己，就不會再被別人刺傷。

王淨經過情緒崩潰，決定在《功夫》殺青後，讓自己放空一陣子。（《ELLE》國際中文版提供）王淨經過情緒崩潰，決定在《功夫》殺青後，讓自己放空一陣子。（《ELLE》國際中文版提供）

長期壓抑之下，她終於在某個夜晚情緒潰堤，大哭過後，她決定暫時離開這個圈子。《功夫》殺青後，她消失在劇組一段時間，選擇放慢腳步，也第一次學著保護自己。

入行10年，她依然在迷惘中前行。她承認，面對人群仍會焦慮不安，但身為演員，無法逃避所有目光。直到開始接納自己的脆弱，她才慢慢找到出口。「大家可以貼標籤在我身上，但我也有不被影響的自由。」她反問：「我做喜歡的事情，不也是大家一開始喜歡我的原因嗎？」

王淨是《ELLE》國際中文版4月號封面人物。（《ELLE》國際中文版提供）王淨是《ELLE》國際中文版4月號封面人物。（《ELLE》國際中文版提供）

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