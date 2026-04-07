《綜藝新時代》改版收視奪冠！韓籍女神廉世彬祭「剪短髮」豪賭

《綜藝新時代》改版後氣勢如虹，阿翔、楊繡惠、籃籃被稱「含金量」最高的主持群。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視週五強檔《綜藝新時代》改版後氣勢如虹，連兩週奪下同時段收視第一！最新數據顯示，27日播出4歲以上平均收視達1.17，最高收視更飆至2.68；4／3平均收視也維持1.02的高水準。節目深受年輕族群喜愛，更有網友留言表示，國中女兒為了看節目「特地晚睡」，展現超高討論度。

《綜藝新時代》改版收視奪冠。楊繡惠開口「紅豆換紅包」。（民視提供）

為慶祝收視大開紅盤，民視團隊特地送上特製的「金元寶蛋糕」，認證阿翔、楊繡惠、籃籃為「含金量」最高的主持群。蛋糕內餡選用紅豆，象徵「收視長紅」，阿翔感動感謝觀眾支持，不僅收視封王，網路影片一上架也衝破50萬點閱。不過，幽默的楊繡惠現場開起玩笑：「下次不要用紅豆，可以改裡面塞紅包嗎？」讓全場笑翻，緩解感性氣氛。

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楊繡惠感性提到，節目能有如此佳績，也要感謝每一集的來賓，特別是啦啦隊女神們的加持。本次錄影邀請到韓籍啦啦隊女神廉世彬，她以熱力四射的勝利舞蹈嗨翻全場。當被問到若收視持續走紅要如何答謝觀眾？率真的廉世彬語出驚人表示要「剪短髮」來回饋大家，誠意十足的舉動讓主持群與網友大呼感動。

《綜藝新時代》改版收視稱霸 韓籍女神廉世彬放話再破紀錄就剪髮。（民視提供）

節目另一大亮點在於主持群的「政見發表」，三人在無大字報、無講稿的情況下，現場即興推薦錄影景點。在慶功直播中，阿翔、楊繡惠與籃籃更接受網友挑戰，15秒即興推銷節目，展現「比實境節目還真實」的專業功力，讓網友大讚主持群不只搞笑，更有真性情。

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