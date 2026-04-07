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娛樂 最新消息

大咖歌王出手了！女歌迷車禍昏迷 親做一事迎來轉機

〔記者張釔泠／台北報導〕台中67歲蔡慧燕女士3月底遭車撞重傷、昏迷送醫，在加護病房反覆播放「金鐘歌王」楊烈錄製的鼓勵語音後，兩天內恢復意識、逐步脫離險境，楊烈經紀人矢板明夫近日探視時，蔡女士頭部仍纏著繃帶，略顯疲憊，但已可清楚交談。當被鼓勵康復後再度前往演唱會，她點頭微笑回應。

蔡女士（左三）日前參加楊烈演唱會。（印太戰略智庫提供）蔡女士（左三）日前參加楊烈演唱會。（印太戰略智庫提供）

蔡女士3月底在斑馬線上遭撞，頭部重創，緊急接受腦部手術後轉入加護病房，一度無意識，情況危急。家人守在病榻旁，醫療處置之外幾乎無計可施。家屬回想，她不久前才參加楊烈「自由之地」演唱會，返家後多次提及深受感動，遂透過友人聯繫，希望取得一段鼓勵語音。

楊烈在行程繁忙中仍親自錄音，以台語對蔡女士喊話：「蔡女士，我是楊烈⋯⋯不要擔心。妳要快點復原起來。加油。大家都在等你喔！」家屬將語音帶入病房，在她耳邊持續播放。兩天後，蔡女士開始出現反應並睜開雙眼，意識逐漸恢復，病情轉穩。

其實，在這場意外前，她的心境已經出現轉變。過去她是典型的台灣母親，對兒子參與公共事務抱持理解但保留的態度，總提醒「不要太衝」。直到走進那場演唱會，她幾乎全程落淚，開始重新思考台灣的處境，也更理解兒子的選擇。家人說，即使現在躺在病床上，她還是會關心新聞、問起時事。

楊烈接下來將前往日本及台南、高雄演出，對不少觀眾而言，不僅僅是表演，也是記憶中美好的經歷。

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