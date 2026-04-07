總價12億樂器湊一團！《音樂家四重奏》比宮鬥還精彩

〔記者鍾志均／綜合報導〕法國喜劇電影《音樂家四重奏》開場丟出震撼彈，女主角豪砸4.2億台幣，在拍賣場搶下一把傳奇名琴，氣勢堪比金融戰場。

《音樂家四重奏》集結4把史特拉底瓦里名琴辦演奏會。（海鵬提供）

《音樂家四重奏》並非音樂片，是金錢、天才與自尊的全面對撞。電影靈感呼應現實——美國蘇富比拍賣史特拉底瓦里名琴創下3.7億天價，片中女主角直接刷新格局。由華蕾莉董澤利飾演的女企業家，為完成父親遺願，集結4把總價超過12億台幣的史特拉底瓦里名琴，準備打造一場「世界級夢幻音樂會」。

請繼續往下閱讀...

這場「四重奏」最大問題不是技術，而是個性。有人自視甚高，有人完全不甩團隊，有人堅持藝術純度，甚至有人只想證明自己，排練現場從音樂廳變成戰場，吵架、冷戰、互相看不順眼輪番上演。

該片最誇張的不只是劇情，包括全球僅約600把史特拉底瓦里小提琴、中提琴只剩12把、大提琴約60把，而電影真的湊齊等級相當的古董樂器拍攝，總價超過12億台幣，片中演員全都是真的音樂家，因此不只演戲，還要現場演奏。

《音樂家四重奏》音樂家全部來真的，不只彈奏樂器，還要演戲。（海鵬提供）

導演葛瑞格里馬涅延續前作風格，把藝術理想與人性衝突融合成一場優雅又失控的喜劇，連法媒都忍不住盛讚：「劇情隨著音樂節奏推進，令人興奮到停不下來。」《音樂家四重奏》於5月15日在台上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法