小S回歸《不熙娣》奪收視第一！直闖101狠戳賈永婕「大頭症」老公私訊求救

小S回歸《小姐不熙娣》首播收視開紅盤飆0.73，有線頻道收視第一。（東森綜合台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「小S」與派翠克領軍的《小姐不熙娣》收視開紅盤！小S回歸後首集外景特輯在30-44歲女性觀眾群中飆出0.73的高收視，強勢奪下有線頻道同時段第一。今日（7日）節目乘勝追擊，播出先前引發熱議的「台北101外景特輯」，小S直闖好友賈永婕的辦公室，兩人閨蜜互撕的辛辣對話讓全場笑翻。

小S「台北101外景特輯」於今（7日）正式播出。（東森綜合台提供）

小S踏入台北101辦公大樓，受全體員工熱烈歡迎。（東森綜合台提供）

小S一踏進101辦公大樓便受到員工熱烈歡迎，隨即即興表演「起立蹲下」熱舞送福利。提到賈永婕接任董事長後的成績，小S忍不住開啟爆料模式，直指賈永婕是她看過「最愛跟網友吵架的人」，甚至連賈的老公都忍不住傳訊求救：「賈永婕現在有嚴重的大頭症加自戀，希望妳能好好制止她。」賈永婕也自嘲，家人甚至開了一個名為「賈董不懂」的群組專門抱怨她，讓現場笑聲不斷。

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賈永婕遭老公控訴「嚴重自戀、大頭症」，小S驚見台北101掛女兒畫作 卻被這句話氣瘋。（東森綜合台提供）

為了宣傳「S姐回歸」，小S向賈永婕爭取台北101點燈，賈則大方開出挑戰「垂直馬拉松」的條件。不料小S不屑表示：「不好意思，我只爬外面！」 賈永婕竟秒回：「妳敢爬我就敢開放！」嚇得小S立刻嘴軟追問：「萬一爬到暴斃怎麼辦？」沒想到賈永婕神回：「那我會幫妳點燈（歡送）啊！」派翠克更補槍：「暴斃再送一次點燈！」雙方一往一來的超狂對話展現極高綜藝感。

小S自嘲「爬台北101爬到暴斃怎麼辦」賈永婕神回：幫妳點燈歡送。（東森綜合台提供）

感人橋段也不敵幽默反轉，小S在辦公室驚見女兒Lily的畫作，正當她感動直呼：「妳好夠義氣！」時，賈永婕卻補刀表示：「其實是因為放家裡也不知道要掛哪」，感人氣氛瞬間破功。節目最後，眾人登上「Skyline 460」觀景台俯瞰台北美景，精彩內容將於今（7日）晚間10點東森綜合台播出。

賈永婕帶小S、派翠克登高空觀景台，體驗ALEX的視角，俯瞰台北市美景。（東森綜合台提供）

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