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娛樂 最新消息

本土劇女星入圍金馬沒戲約「憂鬱症纏身」 擺地攤被認出...尷尬回應

陳仙梅今出席大愛新戲《臥龍好歲月》記者會。（記者胡舜翔攝）陳仙梅今出席大愛新戲《臥龍好歲月》記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳仙梅、陳熙鋒等人今出席大愛新戲《臥龍好歲月》記者會，陳仙梅劇中因媽媽過世罹患憂鬱症，她坦言當年剛出道入圍金馬獎後，一度星途看似光明，卻在畢業後陷入沉寂，戲約有一搭沒一搭，曾去擺地攤、喜宴端盤子等，一度罹患憂鬱症卻不敢說，好在媽媽一直支持她走演藝圈，對她說「家裡不少妳一雙筷子，妳就繼續等」，加上運動，她才撐下去，後來接演《一簾幽夢》，事業才逐漸回溫。

她提到那段時間接演零星單元劇，沒有經紀人、只能四處客串，曾到服飾專櫃代班賣衣服、參加喜宴端盤子，也在忠孝東路擺地攤，甚至被記者認出，場面一度尷尬。她苦笑說，當時只能謊稱「幫姊姊顧攤」，替自己找台階下。

陳仙梅剛出道入圍金馬獎，卻在畢業後陷入沉寂，戲約有一搭沒一搭，曾去擺地攤、喜宴端盤子等。（記者胡舜翔攝）陳仙梅剛出道入圍金馬獎，卻在畢業後陷入沉寂，戲約有一搭沒一搭，曾去擺地攤、喜宴端盤子等。（記者胡舜翔攝）

此外，她也曾在唱片公司擔任行政助理，負責剪報、端茶、處理雜務，幾乎是從基層做起，生活相當辛苦。她透露當年因工作不穩、得失心重，情緒長期低落，「幾乎每天都會掉眼淚」，也清楚知道自己可能生病，卻不敢就醫，她曾向媽媽提過想轉行，但媽媽始終鼓勵她堅持。

談及過去如何走出憂鬱狀態，陳仙梅直言「完全沒有吃藥」，反而是在沒有戲拍的空窗期開始運動，意外發現跑步能讓精神狀態明顯改善，「跑著跑著，心情就變好了」，成為她走出低谷的重要轉捩點。而這回演出憂鬱症患者，她情緒格外沉重，在拍攝期間一度陷入角色氛圍，下戲後仍有些難以抽離。不過她笑說，幸好回到家中有兒子像是小猴子一樣吵鬧陪伴，才讓自己不至於持續往負面情緒下沉。

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