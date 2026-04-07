男團解散21年！阿Ben宣布回歸 南港劉德華也來了

〔記者張釔泠／台北報導〕「讚聲演唱會」搶先公開六月陣容，由洪暐哲與「阿Ben」白吉勝接力登上Legacy Taipei，分別於6月12日、6月14日開唱。洪暐哲形容這場演出像是在「27歲的晚風裡練習溫柔」，而阿Ben則超直接笑說：「真的很久沒這樣認真唱歌給大家聽了！」

白吉勝回歸開唱。（寬宏藝術提供）

「B.A.D」解散21年，阿Ben這次將帶來「not BAD」演唱會，並別將板凳樂團的成員找回來，阿Ben表示：「既期待又緊張」，更強調這次所有歌曲都重新編制，「希望大家來會覺得很值得！」從13歲LA求學到接觸音樂20歲出道、一路唱到現在成為人夫、人父，他笑說：「角色變很多，但我還是最愛唱歌那個人！」要讓這場不只是演唱會，也能呈現自己的人生故事。加上好友黃鐙輝助陣，黃鐙輝也預告會有「南港劉德華」橋段，請大家期待。

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洪暐哲加入讚聲演唱會。（寬宏藝術提供）

6月12日則由洪暐哲率先登場，帶來「WAJI 2026 XXVII LIVE IN TAIPEI」。洪暐哲把27歲當作一個重要節點，將近年在音樂、戲劇與音樂劇的累積，整理成一場專場演出。洪暐哲坦言這場像是「總整理」，也是一次重新認識自己的機會，「終於可以好好把這些年想說的，用舞台講出來。」

從洪暐哲的成長告白到阿Ben的熱血回歸，「讚聲演唱會」用兩場演出串起不同世代的音樂故事，門票將於4月10日中午十二點開賣，購票請洽寬宏售票、萊爾富及OK便利超商。

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