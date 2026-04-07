黃鐙輝「哭到無法自己」影響演出 真實原因曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃鐙輝在瘋戲樂工作室音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》首演時才笑喊「演完這次，下次要下輩子了」，沒想到最終場情緒潰堤，當場大淚崩，數度哭到無法自已，甚至一度影響演出狀態。他在謝幕時哽咽表示：「要當一個音樂劇演員，你不能哭，因為哭了就沒辦法唱歌，但我有很多次真的哭到唱不出來，這部戲真的太好看了。」一番真情流露也感染全場觀眾。

黃鐙輝（左起）、方宥心、凱爾在《櫻子媽媽與她的三個男人》三人九角完成不可能的任務。（瘋戲樂工作室提供）

他更感性說道：「我畢業了，但還有很多人還沒看到，你們會跟大家說我們很好看吧？」更直言：「如果這部戲可以繼續演下去，我就不用退出劇場圈了，我的未來就交給你們了。」情緒真摯又帶點幽默，讓現場笑中帶淚。對此，導演楊景翔也笑回：「雖然很真性情，但情勒得很嚴重，算是高級情勒！」

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方宥心（左起）、黃鐙輝、凱爾合作《櫻子媽媽與她的三個男人》好評如潮。（瘋戲樂工作室提供）

《櫻子媽媽與她的三個男人》由方宥心領銜主演，攜手凱爾、黃鐙輝、王為與謝孟庭共同演出，並採雙卡司配置，4月3日至5日由凱爾與黃鐙輝登場，4月9日至12日則由王為與謝孟庭接棒。全劇由三位演員分飾九個角色，在舞台上快速切換身分與命運。演出亦規劃「舞台互動區座位」，部分觀眾可近距離觀看演出，彷彿成為 Sakura 酒店的一份子，沉浸在角色與故事之間。

黃鐙輝為《櫻子媽媽與她的三個男人》練唱超投入。（瘋戲樂工作室提供）

音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》將於2026年4月3日至4月12日於臺北表演藝術中心演出，共計10場，購票請洽OPENTIX。

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