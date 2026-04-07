靈魂潮流新指標來台開唱！R&B創作才子丹尼爾西薩世界巡演6月登場

〔記者許世穎／台北報導〕曾獲流行天王小賈斯汀欽點合作、並榮獲葛萊美獎肯定的加拿大R&B創作才子丹尼爾西薩 （Daniel Caesar），宣布將攜世界巡迴《Son of Spergy Tour》來台開唱。以細膩嗓音與濃厚靈魂樂底蘊著稱的他，將以最真摯且富有層次的現場演出與台灣樂迷見面，消息一出即引發高度關注，也被視為今年最具「VIBE」的音樂演出之一。

丹尼爾西薩6月將帶來堪稱生涯「最私密」巡演。（Live Nation Taiwan提供）

丹尼爾西薩近年聲勢持續攀升，上週才在家鄉勇奪朱諾音樂獎兩項大獎，包括「年度最佳創作」及「當代R&B／靈魂樂年度最佳錄音」，再度證明其創作實力與國際影響力。挾著得獎氣勢，他隨即宣布啟動世界巡迴《Son of Spergy Tour》，巡演消息曝光後迅速掀起全球樂迷討論。

請繼續往下閱讀...

他以融合靈魂、福音與當代流行元素見長，在情感與聲響之間建立出獨特平衡，打造出多首破億收聽的代表作，包括《Always》、《Best Part》、《Superpowers》等，逐步奠定其在當代R&B樂壇的指標地位。本次巡演將圍繞全新作品《Son Of Spergy》展開，創作主軸轉向更私密的人生課題，從家庭、成長到自我和解，呈現他步入30歲之際對人生的全新體悟，也被視為至今最貼近內心、最具脆弱感的一次創作表達。

丹尼爾西薩巡演主視覺。（Live Nation Taiwan提供）

《Son of Spergy Tour》將於6月6日（六）桃園會展中心登場，4月13日上午11點Live Nation會員可獲搶先購票機會，4月14日上午11點拓元售票系統全面開賣。

演唱會將延續丹尼爾西薩一貫高質感音樂風格，透過層次豐富的現場編制，從溫柔內斂到情緒張力十足的段落堆疊，打造專屬於丹尼爾西薩的音樂宇宙。屆時將帶領觀眾沉浸於旋律與情感之中，在音樂流動之間展開與自我的深層對話，勢必成為今年不容錯過的現場演出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法