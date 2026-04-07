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娛樂 電影

一上線就空降全球收視冠軍！《夜魔俠：重生》第二季觀眾好評95％創系列新高

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威神劇《夜魔俠：重生》第二季強勢回歸，自3月25日開播以來屢獲佳績，一上線便空降 Disney+ 全球收視冠軍，專屬標籤「#DaredevilBornAgain」更在首播當晚直衝社群平台「X」全球趨勢第一，聲勢驚人。

《夜魔俠：重生》第二季一上線便空降 Disney+ 全球收視冠軍。（Disney+ 提供）《夜魔俠：重生》第二季一上線便空降 Disney+ 全球收視冠軍。（Disney+ 提供）

除了收視創佳績，《夜魔俠：重生》第二季在爛番茄影評網代表觀眾評價的爆米花指數評分也飆破95%，創下系列歷史新高。在最新一集中，麥特梅鐸為了拯救遭羈押的無辜民眾，隻身殺入監獄對抗「反正義使者特遣隊」，長達5分鐘的「一鏡到底」超爽打鬥戲，讓全球粉絲為之瘋狂，盛讚本季為「史上最暗黑、最好看的一季」。

《夜魔俠：重生》邁入第二季後，劇情張力直線狂飆，紐約市如今已落入「金霸王」威爾遜費斯克的掌控。在這位新任市長的一聲令下，戴著面具的蒙面義警「夜魔俠」麥特梅鐸瞬間淪為頭號通緝犯。

文森唐諾佛利歐飾演的「金霸王」在《夜魔俠：重生》第二季掌握紐約市。（Disney+ 提供）文森唐諾佛利歐飾演的「金霸王」在《夜魔俠：重生》第二季掌握紐約市。（Disney+ 提供）

面對費斯克親自率領、由無法無天的暴力份子所組成的「反正義使者特遣隊」，麥特只能從暗影中奮起反擊，他必須找回昔日戰友，拼湊出費斯克的犯罪鐵證，才能在全紐約市民面前撕下這名市長偽善的面具。

引爆網路熱議的「一鏡到底監獄大戰」，拍攝過程可謂挑戰極限。節目統籌達里歐斯卡達潘去年為第二季受訪時透露，為了讓夜魔俠迎來真正的「重生」，團隊決心打造一段極致寫實且瘋狂的一鏡到底打戲，如今看來就是這段戲，「我們絕不是為了做而做，這段動作戲將寫實與暴力完美結合」。

查理考克斯演出《夜魔俠：重生》第二季，相當考驗體能。（Disney+ 提供）查理考克斯演出《夜魔俠：重生》第二季，相當考驗體能。（Disney+ 提供）

男主角查理考克斯也強調，《夜魔俠：重生》第二季高達 90% 的動作場面皆採用實地拍攝與實景特技。除非需要展現漫畫般超人類的瞬間爆發力，或是必須抹除鋼絲，否則絕不依賴特效。這對年逾40歲的他來說是一場嚴峻的體能考驗，但他直呼：「打得無比過癮！」

此外，主創團隊更大方預告，未來劇情將有其他超級英雄重磅加盟，就連「劍客」都暗示即將尋找一位「老朋友」，種種驚喜彩蛋讓粉絲對後續發展充滿無限想像。

螢光幕上浴血奮戰，但查理和飾演「金霸王」的文森唐諾佛利歐戲外則展現十足的親和力。近期兩人勤跑動漫展宣傳，私下卻宛如大男孩般大玩「微服出巡」。每當在會場看見扮成夜魔俠的Coser，兩人便會主動上前搭訕：「哇！扮得好酷，可以跟你們合照嗎？」並借粉絲的手機自拍。

粉絲往往在按下快門冷靜幾秒後，才赫然驚覺身旁站的竟是本尊！查理對此幽默笑稱：「對粉絲來說一定很莫名其妙，自己的偶像竟然主動求合照。」爆笑舉動徹底融化全網。《夜魔俠：重生》第二季正於Disney+獨家熱播中，每週三固定更新。

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