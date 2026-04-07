分手Kire孫盛希又「戀愛」了！吐心聲：希望一切是舒服的

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后孫盛希之前曾與創作歌手Kire傳過緋聞，但兩人分手快兩年，最近她終於又「Falling in Love」，談到現在的戀愛觀，她說：「希望一切是舒服的！」

孫盛希推出新歌，也分享自己的愛情觀。（艾提企劃提供）

孫盛希明（8日）將推出新單曲《Falling in Love》，歌曲唱的是墜入愛河，外界也好奇她現在的愛情觀，她自我剖析：「就像歌詞裡說的，忘記過去的難過；希望一切是舒服的，讓彼此好好地做自己、尊重對方，觀察以及傾聽對方所需要的，這是很重要的一部分。」她也談到：「能夠不想太多的去『Falling in Love』，這樣的狀態其實是最渴望的；順著走，開心的去投入。」

請繼續往下閱讀...

孫盛希期盼談戀愛時一切是舒服的。（艾提企劃提供）

這次孫盛希新歌與南韓團隊合作，歌詞則在英文、韓文與中文之間自然流動，談到歌曲的誕生，當時孫盛希正在南韓錄製Demo，臨時決定打給Erika劉艾立邀約寫詞，她很爽快的答應說：「來吧！現在剛好有空！」兩人立即啟動線上討論、隔空展開了交流，溝通也相當順暢，2小時不到就搞定歌詞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法