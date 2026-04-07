自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

小S《不熙娣》未曝光特輯解封 小鐘被逼到暴走求饒退通告

〔記者傅茗渝／台北報導〕繼「康熙合體」引爆社群話題後，東森綜合台《小姐不熙娣》為回饋粉絲，宣布自4月1日起連續3天，正式解封小S休息前錄製、從未曝光的「隱藏版特輯」。首波主打「別被這張臉騙了」邀請小鐘、啦啦隊女神畇二等嘉賓，展現最無底線的爆笑互動。

《小姐不熙娣》連發3天「隱藏版」特輯！（東森綜合台提供）《小姐不熙娣》連發3天「隱藏版」特輯！（東森綜合台提供）

節目中，小鐘自豪臉蛋幽默但身材壯碩，遭小S冷眼狠嗆：「不可能！」為證明所言不假，小鐘竟在小S訪問畇二時，直接在背景熱身、拚命完成100下伏地挺身。未料熱身結束後，小鐘僅害羞展示手臂線條，瞬間點燃小S怒火直呼：「誰要看手臂！我要看身體！」 逼得小鐘只能以飛快速度「閃掀」上衣。

撞臉特輯邀請到神似納豆的素人現身。（東森綜合台提供）撞臉特輯邀請到神似納豆的素人現身。（東森綜合台提供）

小S現場更開出高難度考題，要求小鐘「拉衣服變出大耳朵或愛心」才肯原諒，讓小鐘氣到當場暴走衝出攝影棚拿道具，崩潰大喊：「這節目簡直逼死人！等我一下，不要以為我變不出來！」 隨後他對著畇二大變魔術，卻仍被小S吐槽要求「掀衣服變耳朵」，讓他無奈求饒自嘲：「好啦我退通告！這錢真的太難賺了！」

小鐘《不熙娣》棚內脫衣爆汗做伏地挺身，遭小S逼瘋。（東森綜合台提供）小鐘《不熙娣》棚內脫衣爆汗做伏地挺身，遭小S逼瘋。（東森綜合台提供）

除了反差特輯，深受網友喜愛的「撞臉特輯」也迎來第四彈。製作團隊為洗刷「最不像」的評價，特別找來一位神似藝人納豆的素人，其五官與神韻讓現場驚呼「根本是本人」，連小S都當場看傻眼。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中