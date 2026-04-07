小S《不熙娣》未曝光特輯解封 小鐘被逼到暴走求饒退通告

〔記者傅茗渝／台北報導〕繼「康熙合體」引爆社群話題後，東森綜合台《小姐不熙娣》為回饋粉絲，宣布自4月1日起連續3天，正式解封小S休息前錄製、從未曝光的「隱藏版特輯」。首波主打「別被這張臉騙了」邀請小鐘、啦啦隊女神畇二等嘉賓，展現最無底線的爆笑互動。

《小姐不熙娣》連發3天「隱藏版」特輯！（東森綜合台提供）

節目中，小鐘自豪臉蛋幽默但身材壯碩，遭小S冷眼狠嗆：「不可能！」為證明所言不假，小鐘竟在小S訪問畇二時，直接在背景熱身、拚命完成100下伏地挺身。未料熱身結束後，小鐘僅害羞展示手臂線條，瞬間點燃小S怒火直呼：「誰要看手臂！我要看身體！」 逼得小鐘只能以飛快速度「閃掀」上衣。

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撞臉特輯邀請到神似納豆的素人現身。（東森綜合台提供）

小S現場更開出高難度考題，要求小鐘「拉衣服變出大耳朵或愛心」才肯原諒，讓小鐘氣到當場暴走衝出攝影棚拿道具，崩潰大喊：「這節目簡直逼死人！等我一下，不要以為我變不出來！」 隨後他對著畇二大變魔術，卻仍被小S吐槽要求「掀衣服變耳朵」，讓他無奈求饒自嘲：「好啦我退通告！這錢真的太難賺了！」

小鐘《不熙娣》棚內脫衣爆汗做伏地挺身，遭小S逼瘋。（東森綜合台提供）

除了反差特輯，深受網友喜愛的「撞臉特輯」也迎來第四彈。製作團隊為洗刷「最不像」的評價，特別找來一位神似藝人納豆的素人，其五官與神韻讓現場驚呼「根本是本人」，連小S都當場看傻眼。

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