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娛樂 電視

沈玉琳消失8個月重返《熱炒店》！大病初癒認了「與芽芽關係巨變」

〔記者傅茗渝／台北報導〕「荒謬大師」沈玉琳停工8個月後，在好友潘若迪陪同下重返TVBS《11點熱吵店》，坦言這場大病竟成了家庭關係的轉捩點。

唐綺陽（左起）、潘若迪、沈玉琳與阿Ken一起比出沈玉琳招牌動作。（TVBS提供）唐綺陽（左起）、潘若迪、沈玉琳與阿Ken一起比出沈玉琳招牌動作。（TVBS提供）

他與老婆芽芽結婚15年，過去常為瑣事「三天一小吵、五天一大吵」，沒想到病後夫妻相處模式徹底改變，不僅不再爭吵，甚至開始「溫柔對話」。芽芽現在天天接送他、陪他運動，兩人關係更勝以往。

除了夫妻情溫熱，沈玉琳與10歲女兒的關係也大幅拉近。他分享前陣子受邀到女兒學校進行職業分享，原本擔心抓不到小朋友笑點，沒想到大受歡迎。沈玉琳欣慰地說，看著女兒因爸爸被同學團團包圍而「露出無比驕傲的神情」，讓他感慨表示：「若非這場病，或許沒機會跟女兒建立如此深厚的連結。」

沈玉琳（右）與好友潘若迪現身《11點熱吵店》。（TVBS提供）沈玉琳（右）與好友潘若迪現身《11點熱吵店》。（TVBS提供）

對此，暫代主持的好友阿Ken開玩笑，建議他為了家庭先不要回歸，沈玉琳則發揮幽默本色反擊，笑稱網友留言問「為什麼主持人是阿Ken」的人，「可能是我留的」，好友相愛相殺引發全場爆笑。沈玉琳也承諾會先常上節目暖身，正式回歸指日可待。

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