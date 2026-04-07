自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

外表甜美竟是老司機！富邦女神禾羽「車內禁令」曝光

〔記者傅茗渝／台北報導〕富邦悍將啦啦隊成員禾羽擁有超過10年的開車經驗，近期受邀擔任《Yahoo車的試煉》主持人。原本對車技自信滿滿的她，卻迎來同樣具備10年駕齡的強敵畇二踢館。

《Yahoo車的試煉》禾羽（左）遭畇二踢館。（《Yahoo車的試煉》提供）《Yahoo車的試煉》禾羽（左）遭畇二踢館。（《Yahoo車的試煉》提供）

兩人在挑戰狹窄距離停車與有限時間輪壓目標物時都顯得輕而易舉，唯獨在彎道保持車身平穩的「三角鐵平衡考驗」中卡關，畇二更在挫折中直呼：「我完全抓不到離心力，這個技巧我真的不行。」

整場比賽下來，禾羽大膽的開車風格讓她被畇二笑稱為「車速王」。禾羽坦言自己私下非常追求速度感，平時不僅會體驗開賽車模擬器，更公開許願：「如果有機會，很想挑戰開F1賽車。」

《Yahoo車的試煉》畇二（左）自爆市民大道烤漆嚕掉一整條。（《Yahoo車的試煉》提供）《Yahoo車的試煉》畇二（左）自爆市民大道烤漆嚕掉一整條。（《Yahoo車的試煉》提供）

不過女神的技術也是累積而來，她自曝剛考完駕照時，曾在交流道因為太過緊張，發生「踩了煞車後卻忘了油門要踩哪」的糗事。畇二也回憶起驚險的開車經驗，坦言在10年的駕齡中，曾有幾次「我都覺得差一點要出事」，其中最可怕的一次是在市民大道轉彎時，因為「距離沒抓好，右側被我嚕了一整條」。

對於愛車的保養，兩人則有著截然不同的原則。畇二將愛車形容為「行動衣櫃」，因此她的禁忌是「絕對不能抽菸」；禾羽則相對開放，雖然允許在車上吃東西，但底線是「絕對不能掉屑在車上」。

《Yahoo車的試煉》曝女神車內禁忌！（《Yahoo車的試煉》提供）《Yahoo車的試煉》曝女神車內禁忌！（《Yahoo車的試煉》提供）

面對實力堅強的對手，禾羽坦言壓力不小，並稱讚：「開車這麼久很有信心，但第一次有來賓很怕被比下去，不過畇二真的開得很好，很少看到女生開得這麼順手。」而畇二則為禾羽打出98分的高評價，並調皮地表示剩下那2分的進步空間，「就是可以再更好」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中