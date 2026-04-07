外表甜美竟是老司機！富邦女神禾羽「車內禁令」曝光

〔記者傅茗渝／台北報導〕富邦悍將啦啦隊成員禾羽擁有超過10年的開車經驗，近期受邀擔任《Yahoo車的試煉》主持人。原本對車技自信滿滿的她，卻迎來同樣具備10年駕齡的強敵畇二踢館。

《Yahoo車的試煉》禾羽（左）遭畇二踢館。（《Yahoo車的試煉》提供）

兩人在挑戰狹窄距離停車與有限時間輪壓目標物時都顯得輕而易舉，唯獨在彎道保持車身平穩的「三角鐵平衡考驗」中卡關，畇二更在挫折中直呼：「我完全抓不到離心力，這個技巧我真的不行。」

請繼續往下閱讀...

整場比賽下來，禾羽大膽的開車風格讓她被畇二笑稱為「車速王」。禾羽坦言自己私下非常追求速度感，平時不僅會體驗開賽車模擬器，更公開許願：「如果有機會，很想挑戰開F1賽車。」

《Yahoo車的試煉》畇二（左）自爆市民大道烤漆嚕掉一整條。（《Yahoo車的試煉》提供）

不過女神的技術也是累積而來，她自曝剛考完駕照時，曾在交流道因為太過緊張，發生「踩了煞車後卻忘了油門要踩哪」的糗事。畇二也回憶起驚險的開車經驗，坦言在10年的駕齡中，曾有幾次「我都覺得差一點要出事」，其中最可怕的一次是在市民大道轉彎時，因為「距離沒抓好，右側被我嚕了一整條」。

對於愛車的保養，兩人則有著截然不同的原則。畇二將愛車形容為「行動衣櫃」，因此她的禁忌是「絕對不能抽菸」；禾羽則相對開放，雖然允許在車上吃東西，但底線是「絕對不能掉屑在車上」。

《Yahoo車的試煉》曝女神車內禁忌！（《Yahoo車的試煉》提供）

面對實力堅強的對手，禾羽坦言壓力不小，並稱讚：「開車這麼久很有信心，但第一次有來賓很怕被比下去，不過畇二真的開得很好，很少看到女生開得這麼順手。」而畇二則為禾羽打出98分的高評價，並調皮地表示剩下那2分的進步空間，「就是可以再更好」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法