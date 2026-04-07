（影音）梅姨驚爆醜聞！《穿著PRADA的惡魔2》曝終極預告 女神卡卡新歌現聲

〔記者許世穎／綜合報導〕萬眾矚目的賣座片續篇《穿著PRADA的惡魔2》曝光終極預告，當「梅姨」梅莉史翠普飾演的米蘭達爆發醜聞，安海瑟薇飾演的「小安」安德莉亞前來救火。預告一開頭小安重返「伸展台」雜誌，向新助理提到過去曾擔任她的工作，卻透露將當初收到的香奈兒當季系列全送人，被傻眼虧：「誰會把香奈兒送掉？」

梅莉史翠普（左）在《穿著PRADA的惡魔2》陷入醜聞，安海瑟薇回歸救火。（二十世紀影業提供）

該片集合影后梅姨、奧斯卡最佳女配角得主安海瑟薇、奧斯卡提名女星艾蜜莉布朗三大女星再度聚首，以及奧斯卡提名男星史丹利圖奇再度飾演奈吉，梅姨飾演的米蘭達毒舌依舊，預告中她看著小安的服裝問道「妳今晚該不會就穿這樣吧？」也再現她經典的「就這樣」（That’s all）。

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電影描述米蘭達在紙本媒體式微的浪潮中，試圖穩住地位、尋找新出路的過程。除了爆發醜聞需要小安幫忙，她也將與昔日助理愛蜜莉正面對決，對方如今已晉升為精品集團高層，掌握關鍵廣告資源，成為她不得不面對的強勁對手。

安海瑟薇（右）在《穿著PRADA的惡魔2》再現服裝危機，史丹利圖奇依舊是改造她的專家。（二十世紀影業提供）

終極預告同步公開由女神卡卡和大勢饒舌女聲多琪（Doechii）合作的原創歌曲《伸展台》（Runway），輕快舞曲節奏貫穿畫面，掀起時尚熱潮。女神卡卡去年接受英國《Vogue》專訪時，曾大讚多琪的創作才華，表示她是一位「一出道就展現傳奇潛力」的創作者，並直言深深著迷於她真誠且極具個人色彩的音樂觀點，以及兼具大膽與細膩情感的文字力量，而卡卡也將在片中客串演出。

《穿著PRADA的惡魔2》將於4月29日在台上映，終極預告：

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