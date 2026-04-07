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藍徵召魏平政選彰化？ 律師爆謝家有意見

國民黨前考紀會主委、律師魏平政，傳可望獲得黨中央提名參選彰化縣長。（記者張聰秋翻攝）國民黨前考紀會主委、律師魏平政，傳可望獲得黨中央提名參選彰化縣長。（記者張聰秋翻攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨彰化縣長提名人選，傳黨中央將徵召國民黨前考紀會主委、律師魏平政出戰，推薦他的前立委蕭景田將回鍋接任縣黨部主委，最快今（7）日黨主席鄭麗文率團出訪中國前，會對外宣布提名人選。

據了解在徵召機制下，藍營彰化縣長人選不再霧裡看花，不過基層雜音也排山倒海湧入，藍營基層與地方黨部幹部擁謝（謝衣鳳）、反魏（魏平政）的效應出現，黨中央能否在正式公人選後就化解了這次縣長提名僵局充滿變數。

稍早，常在電視談話節目抒發意見的律師陳君瑋在臉書發文表示：「搞了半天，謝衣鳳與謝典林都沒了，鷸蚌相爭，漁翁得利，但沒有舉辦初選，難怪謝家有意見。」

地方人士指出，魏平政過去僅有一次參選社頭鄉長經驗，長期未在地方深耕，如今直接角逐縣長，恐怕仍需時間累積能量，「勝算不算高」，選戰壓力不小。

不過，也有熟悉內情的地方人士分析，這是一條進可攻、退可守的政治路，用台灣人的話來說，就是一兼二顧，摸蜊仔兼洗褲；魏平政僅有一次參選社頭鄉長經驗，但個人有意投入，家人態度也由反對轉為支持，核心盤算是先藉縣長選戰快速累積全縣知名度與曝光，補足過去在地方經營的不足。

相關新聞：爭彰化縣長藍內訌》跳過3人初選直接徵召變「空降」？魏平政回應了

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