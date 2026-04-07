自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

網紅禪師熊仁謙拍電影 施法唸咒片場看呆

10歲即出家的網紅禪師熊仁謙，今爆出私底下是渣男。（翻攝自熊仁謙臉書）10歲即出家的網紅禪師熊仁謙，今爆出私底下是渣男。（翻攝自熊仁謙臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕10歲即出家、擁有40.7萬訂閱者的網紅禪師熊仁謙，今（7）日爆出私底下是渣男，同時劈腿8女甚至約會強暴、強拍性愛影片，年初經愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》，讓他知名度大漲，沒想到竟是惡狼。

與熊仁謙在《啵me之我的青春住了鬼》有多場精采對手戲的賴雅妍，這樣形容這位「非典型演員」：「禪師真的太妙了！當我們熬夜拍到體力透支時，他竟然會認真地說『等太久了，我要進去施個法』，然後就在裡面唸咒，後來拍攝真的一切順利，讓我們全場又驚又喜！」

熊仁謙（中）在《啵me之我的青春住了鬼》最後一場惡鬼現身的重頭戲，扮演重要角色，左為女星賴雅妍。（資料照）熊仁謙（中）在《啵me之我的青春住了鬼》最後一場惡鬼現身的重頭戲，扮演重要角色，左為女星賴雅妍。（資料照）

身為專業禪師，熊仁謙在片場是個不折不扣「演藝圈新鮮人」，賴雅妍爆料熊仁謙常帶著「幼幼班」好奇心問：「為什麼同樣的戲要演這麼多次？」而在演員們詢問擔心自己是否「被（鬼）跟」時，他會立刻拿起法器，突然閉眼且微露眼白看似在感應事物，接著安撫對方：「妳很乾淨，這段期間陽氣很旺，不用擔心！」

據悉，熊仁謙跨界挑戰大銀幕，全因監製好友蔡意欽給他劇本。熊仁謙透露，傳統電影對鬼的描寫多偏向負面、恐懼，甚至是被驅趕的對象，《啵me之我的青春住了鬼》卻用一種「慈悲」的視角看待鬼的存在，他認為這非常符合佛教價值觀，鬼也是有情、會痛苦、有感受的眾生，而非單純的邪惡靈體，希望透過這次演出，讓觀眾理解不同形式的生命都有其痛苦與執念，進而傳遞佛教中慈悲的精神。

相關新聞：網紅禪師熊仁謙爆劈腿8女 寺廟迷姦人妻害懷孕逼生

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中