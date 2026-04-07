網紅禪師熊仁謙拍電影 施法唸咒片場看呆

10歲即出家的網紅禪師熊仁謙，今爆出私底下是渣男。（翻攝自熊仁謙臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕10歲即出家、擁有40.7萬訂閱者的網紅禪師熊仁謙，今（7）日爆出私底下是渣男，同時劈腿8女甚至約會強暴、強拍性愛影片，年初經愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》，讓他知名度大漲，沒想到竟是惡狼。

與熊仁謙在《啵me之我的青春住了鬼》有多場精采對手戲的賴雅妍，這樣形容這位「非典型演員」：「禪師真的太妙了！當我們熬夜拍到體力透支時，他竟然會認真地說『等太久了，我要進去施個法』，然後就在裡面唸咒，後來拍攝真的一切順利，讓我們全場又驚又喜！」

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熊仁謙（中）在《啵me之我的青春住了鬼》最後一場惡鬼現身的重頭戲，扮演重要角色，左為女星賴雅妍。（資料照）

身為專業禪師，熊仁謙在片場是個不折不扣「演藝圈新鮮人」，賴雅妍爆料熊仁謙常帶著「幼幼班」好奇心問：「為什麼同樣的戲要演這麼多次？」而在演員們詢問擔心自己是否「被（鬼）跟」時，他會立刻拿起法器，突然閉眼且微露眼白看似在感應事物，接著安撫對方：「妳很乾淨，這段期間陽氣很旺，不用擔心！」

據悉，熊仁謙跨界挑戰大銀幕，全因監製好友蔡意欽給他劇本。熊仁謙透露，傳統電影對鬼的描寫多偏向負面、恐懼，甚至是被驅趕的對象，《啵me之我的青春住了鬼》卻用一種「慈悲」的視角看待鬼的存在，他認為這非常符合佛教價值觀，鬼也是有情、會痛苦、有感受的眾生，而非單純的邪惡靈體，希望透過這次演出，讓觀眾理解不同形式的生命都有其痛苦與執念，進而傳遞佛教中慈悲的精神。

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